核安第32號演習圓滿落幕 首次加入無人機送藥演練

核安會今晚表示，115年核安第32號演習實兵演練今天轉至基隆辦理民眾防護行動演練，也首次在核安演習進行無人機送藥演練，解決受困遊客緊急用藥需求；緊急應變計畫區外的台北市政府也展示環境輻射監測量能，核安會圓滿完成3天的實兵演練。

核安會今天發布新聞稿說明，今天演練以核二廠緊急戒備事故併同複合式災害的道路中斷形成孤島為想定情境，於基隆市外木山漁港進行遊客勸離演練，並協請海巡署運用船艦，進行受困遊客疏運及民生物資運補。

核安會表示，臨時抽演科目首次於核安演習進行無人機送藥演練，解決受困遊客緊急用藥需求。當核子事故惡化至廠區緊急事故時，基隆市於緊急應變計畫區內三區12里發放核子事故警報，並同步以災防告警細胞廣播服務（CBS）、民防廣播與警察廣播電台等管道傳遞訊息。

此外，因應民眾後續可能疏散需求，於基隆市消防局前防災廣場開設防護站，執行疏散民眾與車輛的輻射偵檢、除污、登記編管作業等演練。

核安會表示，本次實兵演練模擬同步開設核二廠西行方向的石門洞停車場及東行方向的基隆市消防局前廣場2處防護站，以檢視各應變單位的人力與資源分配，驗證地方政府應變計畫及相關作業程序書可操作性，但防護站的開設演練配合觀摩行程，分別安排於昨天及今天辦理。另外，今天基隆長庚醫院配合參與，進行核二廠廠內應變人員輻傷救護處置。

核安會提到，台北市政府也展現其轄內環境輻射監測量能，在內湖國中展示多功能環境監測車、除污帳篷等，並強化校園核安防護教育知識傳遞，擇定內湖國中實施核安防護教育，深耕災防意識。

核安會說明，今年核安第32號演習圓滿完成連續3天的實兵演練，後續將依據演習觀察結果及各參演單位檢討意見，持續精進核子事故緊急應變計畫及相關作業程序，確保各項防護措施在需要時能迅速並有效執行，守護民眾安全。