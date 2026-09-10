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MIC揭數位健康新趨勢 AI醫療Edge AI應用商機浮現

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會MIC於9/8~9/10舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，10日產業顧問施柏榮分享醫療Edge AI應用的發展趨勢與關鍵課題。MIC／提供
資策會MIC於9/8~9/10舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，10日產業顧問施柏榮分享醫療Edge AI應用的發展趨勢與關鍵課題。MIC／提供

資策會產業情報研究所（MIC）於8日至10日舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，10日聚焦數位健康的需求與產業競爭轉變，以及當AI進入醫療核心場域，醫療Edge AI應用的商機與課題。

MIC指出，數位健康的涵蓋範疇從電子病歷與遠距醫療，擴展至穿戴裝置、環境感測與AI的完整生態。健康服務的觸發點由「就醫事件」轉變為「生活狀態變化」。

產業顧問高雅玲表示，隨著科技發展更有利於健康資料轉為連續流，未來產業競爭重心將從硬體裝置規格，延伸到全生命周期的資料串聯，從健康促進、預防、診斷、治療、復健，到長期照護等不同階段，提供連續且一致的健康支持，賦能患者與消費者管理、追蹤自身健康與保健活動。

資策會MIC指出，數位健康的需求正發生典範轉移，由「疾病治療、單次量測、標準服務、醫療院所、資料分散」走向「主動預防、持續感知、個人化介入、生活場域、資料安全互通」，未來應用情境將透過AI解析即時生理測量、醫療現場等大數據，實現「無感守護的自主生活」、「融入日常的主動健康」、「跨場域仍接續的居家照護」、「資訊驅動的精準決策」以及「人機協作的智慧照護現場」等五大願景，應用場域橫跨居家、職場、社區與醫療照護現場。

產業顧問高雅玲分析產業的三大關鍵轉變，提醒及早思考布局：一、產品由實體穿戴裝置，轉為嵌入生活環境的無感感測；二、技術由單點判讀，走向以個人健康為基準的連續推論與邊緣運算；三、服務由一次性硬體交易，轉向「按成效」甚至「按避免發生的事件」付費。

進一步關注醫療照護現場變化，資策會MIC指出，人口高齡化造成健康醫療需求增加，以及醫療照護人力短缺的雙重壓力，驅動AI應用逐步深入診斷、照護與醫療服務流程，使得資料隱私、安全、即時回應與使用信任成為關鍵課題，帶動Edge AI健康醫療應用發展。

產業顧問施柏榮表示，早期應用主要在醫療現場進行資料預處理，而後發展至影像與生理訊號的即時辨識，近期已進一步朝具備情境理解、自主判斷與任務執行能力的AI Agent發展，醫療AI角色逐步轉向判斷、執行的協作者。在未來2至3年內，醫療Edge AI應用將逐步邁向跨設備、跨系統與多代理AI協作。

醫療Edge AI自主度提升不僅帶來三大技術與治理關鍵課題，也為台廠創造新的商機。資策會MIC產業顧問施柏榮指出關鍵課題，首先，AI模型快速迭代，然而醫療設備與硬體生命周期相對較長，導入者須同步考量模型更新、驗證、設備生命周期與地端維運等問題。

其次，當資料與運算分散於雲、邊、端，醫療院所須建立數據政策、安全合規與資源配置機制；三、AI信任議題更加重要，因為既有模型偏誤、可解釋性與可信任問題並未消失，甚至隨著AI走向Agent，進一步延伸至自主行為可控、人機協作與責任歸屬等議題。

針對台廠商機，醫療Edge AI應用需求為少量多樣，帶動模型、軟體、硬體與醫療設備由分工開發走向協同設計，台灣可結合既有ICT硬體、設備與系統整合基礎，發展貼近醫療場域需求的整合方案，依需求整合模型、硬體設備與運算資源。

資策會MIC於9/8~9/10舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，10日產業顧問高雅玲分享數位健康需求的典範轉移與產業競爭轉變。MIC／提供
資策會MIC於9/8~9/10舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，10日產業顧問高雅玲分享數位健康需求的典範轉移與產業競爭轉變。MIC／提供

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