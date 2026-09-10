MIC揭AI下一戰 世界模型與建模雙生引爆實體AI商機

資策會產業情報研究所（MIC）於8日至10日舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，10日關注邁向實體AI（Physical AI）的兩大關鍵技術—「世界模型」與「建模雙生」。

MIC指出，AI正從數位世界走向真實世界，而世界模型被視為是實現具身智慧、通往實體AI，以及邁向通用人工智慧（AGI）的關鍵技術；另一個關鍵是「AI建構世界」建模雙生，其提供了低成本、大規模的虛擬演練與學習環境，優化AI對真實世界的理解。

兩者的技術過程為機器人與自動駕駛的落地產生深遠的影響，而這波世界模型熱潮也為台廠開啟新商機。

資策會MIC指出，AI部分投資重心正從LLM延伸至世界模型，並帶動世界模型獨角獸崛起，全球科技大廠、新創、機器人與自駕車等業者積極投入研發。

目前共有三大主要技術路徑並行發展：視覺語言動作模型（VLA）、世界模型，以及世界動作模型，而大廠與新創業者正依據自身模型能力、資料、算力資源與應用場域尋找最佳技術組合。

資深產業分析師楊淳安表示，無論是機器人或自駕車的技術路徑皆尚未收斂，惟共同以世界模型為基礎，朝兩大趨勢發展：人形機器人重視複雜動作，應用「世界動作模型」可同步預測狀態與動作；自駕車動作輸出較單純，著重推理過程，採用「VLA融合世界模型」可部分解釋行為決策。

資策會MIC資深產業分析師楊淳安表示，比起投入高成本建構通用世界模型，台灣更適合專注於具產業優勢的專用世界模型。具身智慧業者宜鎖定三大方向：

一、透過「真實到模擬、再回到真實（Real-to-Sim-to-Real, R2S2R）」建立資料飛輪與實體AI資料庫；二、優先掌握世界模型模擬器功能，強化具身智慧大腦的推理能力；三、將大模型蒸餾成小模型，部署至邊緣運算環境。

在產業分工上，軟體業者可在開源模型的基礎上，以去識別化的領域資料微調或蒸餾成專用世界模型；硬體業者可透過產業聯盟強化軟硬整合，共同打造MIT具身智慧產品，搶攻非紅供應鏈商機。

除了世界模型，建模雙生是驅動實體AI落地的另一大關鍵。關注建模雙生發展，資策會MIC資深產業分析師洪齊亞提出三大趨勢：

一、建模雙生邁向自主運作。隨著AI建構與理解真實世界的能力提升，建模雙生從過去的3D建模與環境重現，結合了感測、模擬與AI能力，已逐步發展為可即時同步、自主運作與持續更新的動態世界模型，可支援AI掌握環境狀態、預測變化並進行分析決策。

二、建模雙生應用延伸至產業場域。實體AI加速虛實整合，帶動建模與數位雙生應用需求成長，應用從視覺化展示延伸至製造、物流、能源、建築等產業場域，透過結合感測、AI分析、模擬與決策能力，提升虛實整合的應用價值。

三、建模與實體AI產業鏈逐步成形。國際平台商正朝向應用端延伸、軟體工具商降低建模與開發門檻，而系統整合商串接企業設備、資料與工作流程，帶動實體AI從技術開發走向場域應用，推動產業分工與商業模式持續演進。

資策會MIC資深產業分析師洪齊亞表示，建模雙生相關業者的機會將在於軟體工具與整合服務，針對軟體工具，台廠已具備3D掃描/建模、電腦輔助設計（CAD）/電腦輔助工程（CAE）、AI視覺/XR數位內容、空間建模、模擬分析等實力，然而未來發展關鍵將在於能否將單點技術整合成可規模化的方案，與其他具備軟體整合能力的國家競爭。

此外，整合服務亦是台廠長期競爭力的關鍵，針對當前系統分散課題，台廠可進一步串接工具，整合場域數據資源，發展出更進階的模擬與決策應用。針對企業需求端，在規劃建模雙生時，應同步評估平台依賴、資料主權、長期營運等議題，並善用場域資料、整理成共創資產、賦予商業意義。