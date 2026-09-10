專家示警：台灣投資人在台、美AI類股曝險偏高

AI熱潮持續推升全球科技股表現，但投資人也需留意高估值與市場集中風險。法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人許哲崑表示，長期仍看好人工智慧（AI）發展，但短期受到估值偏高、監管及AI變現能力等因素影響，市場波動可能加劇，尤其台灣投資人在台、美市場的AI相關類股曝險偏高，建議適度強化多元資產配置，提高投資組合穩健度。

法國巴黎銀行財富管理指出，AI基礎建設仍是市場重要成長引擎，受資本支出增加帶動，AI基礎設施相關股票第2季貢獻約一半的每股盈餘增幅，其他產業獲利成長也逐步加速，預期下半年成長動能可望進一步擴大。不過，AI應用最終能否轉化為足夠的商業收益仍待觀察，加上中國大陸近期推出Kimi K3模型，也讓市場更加關注美國企業能否透過演算法效率提升，降低AI運算成本。

在投資策略上，法巴財富管理建議不要過度集中科技股，反而看好工業、公用事業及原物料等科技以外的受惠產業，這些產業同樣可受惠於大型雲端服務商持續提高資本支出。此外，半導體、記憶體、電力基礎設施及電氣化等供應受限領域仍獲青睞，預期供需失衡可能延續至2027年。

歐洲市場方面，法巴維持今年至年底「中性至正向」看法，並認為歐股相較評價偏高的美股仍具吸引力，且指數對大型科技股集中度較低，有助於分散投資風險。法巴已將歐洲銀行股調升至加碼，旅遊休閒、汽車及媒體則調升至中性；德國基礎建設及國防支出，以及製造業復甦，也可望成為未來數年的重要成長動能。

中港股方面，法巴指出，A股近期雖進入整理，但境內資金重新配置、政策支持及ETF資金流入仍提供支撐。大陸半導體股受到全球AI交易修正影響，反而可能帶來優質科技龍頭的布局機會；此外，保險股受惠投資收益改善、財富管理需求強勁及資本市場改革，後市表現有望優於大型中資銀行。