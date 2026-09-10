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數發部：全球6G預計2030年起逐步商轉 台灣需提前布局

中央社／ 台北10日電
數發部次長葉寧今天表示，全球6G預計2030年起逐步商轉，台灣須緊扣國際趨勢提前準備，特別是6G將深度整合地面行動通訊與衛星網路，數發部需建構頻譜和諧有效共用、避免跨系統干擾的治理框架，確保民眾能享有無所不在且可靠的通訊服務。聯合報系資料照
數發部次長葉寧今天表示，全球6G預計2030年起逐步商轉，台灣須緊扣國際趨勢提前準備，特別是6G將深度整合地面行動通訊與衛星網路，數發部需建構頻譜和諧有效共用、避免跨系統干擾的治理框架，確保民眾能享有無所不在且可靠的通訊服務。聯合報系資料照

數發部次長葉寧今天表示，全球6G預計2030年起逐步商轉，台灣須緊扣國際趨勢提前準備，特別是6G將深度整合地面行動通訊與衛星網路，數發部需建構頻譜和諧有效共用、避免跨系統干擾的治理框架，確保民眾能享有無所不在且可靠的通訊服務。

因應全球6G布局，數發部今天舉辦「頻譜政策領航邁向6G新世代」國際研討會。數發部表示，這次邀請國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）第5研究組主席再度來台與會，還有多位首次訪台的國際專家。

葉寧指出，6G改變的不僅是網速，更是地面與非地面網路整合、實現通訊全域涵蓋的關鍵。此外，6G自帶AI的原生網路架構（AI-native），將成為支撐未來AI算力和龐大資料流量的核心基石。

葉寧表示，全球6G預計2030年起逐步商轉，台灣的6G布局絕不能等技術與應用成熟後才開始，必須緊扣國際趨勢提前準備，特別是6G將深度整合地面行動通訊與衛星網路，數發部需建構頻譜和諧有效共用、避免跨系統干擾的治理框架。

針對6G與AI的互動發展，葉寧指出，隨著生成式AI與各類AI應用快速普及，網路流量需求大幅飆升，深刻影響6G原生AI網路架構的設計方向。電信事業具備網路覆蓋廣泛且貼近用戶的優勢，若能掌握AI價值鏈中的關鍵定位，並轉化為新型態商業模式，將可望開創出全新的產業成長曲線。

數發部強調，6G不僅是通訊技術的世代交替，更是強化國家數位基礎建設韌性、賦能的基石，也是讓百工百業能掌握數位創新的關鍵契機。

數發部表示，這次國際研討會從6G發展願景出發，深入探討地空網路整合及AI創新應用帶來的頻譜需求，期盼透過國際交流，精準掌握全球技術演進與政策發展趨勢，為台灣6G頻譜整備與戰略布局奠定堅實基礎。

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