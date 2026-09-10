台灣大明日11點開放預約 iPhone 18 Pro 樂觀看買氣

全新iPhone 18 Pro系列於台灣時間10日凌晨正式亮相。台灣大哥大（3045）宣布將於9月11日上午11點起，於全台myfone門市及myfone網路門市開放iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4、AirPods 5 預約。

台灣大表示，iPhone 18 Pro系列指定專案零元起，申辦iPhone新機指定資費舊換新最高折38,500元，若透過myfone網路門市並使用Open Possible聯名卡申辦指定專案，最高共回饋超過6,000元mo幣、電子禮券及刷卡金，再抽全新iPhone 18 Pro及Mac mini M4。

此外，myfone網路門市將於9月11日上午9點開放單機預購Watch S12、Watch Ultra 4、AirPods 5；9月12日20點開放單機預購 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max；10月16日20點起開放單機預購iPhone Duo。

台灣大表示，身為全台首家電信完整布局Apple生態圈，從iPhone、Apple Watch延伸至Mac產品線，並整合5G網路、雲端遊戲、影音、資安、移動與數位閱讀服務。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔分享，蘋果上一代iPhone 17全系列銷售年增近二成、Pro近三成，iPhone用戶申辦月租1,399元以上方案占比超過7成，看好今年iPhone Duo與iPhone 18 Pro系列進一步延續高階換機動能，期今年新iPhone高資費申辦占比將再提升，挹注ARPU及營收成長。