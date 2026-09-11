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電信三雄8月獲利靚

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄昨（10）日公布8月營運數字，龍頭中華電信（2412）單月每股純益0.57元，居三雄之冠，並改寫近15年來單月新高；遠傳8月每股純益0.34元，為史上最強8月；台灣大前八月每股純益3.78元，為三雄當中最佳。

中華電信8月營收233.1億元，年增25.8%；歸屬於母公司業主淨利44.4億元，年增40%，每股純益0.57元。前八月營收1,645.5億元，年增9.5%；歸屬母公司業主淨利285.3億元，年增8.4%，每股純益3.68元，累計營收、獲利都超越財測目標。

中華電信董事長簡志誠表示，大型IDC及雲端建置、運輸業資訊系統整合及智慧能源帶動資通訊營收年增逾50%；資通訊累計專案簽約額已提前超越全年目標，創同期新高，資產活化挹注一次性獲利，銷貨業務受惠iPhone 17持續熱銷，5G及寬頻穩定成長，AI供應鏈客戶跨境傳輸需求成長，國際電路營收年增率超過60%。

台灣大8月營收167.8億元，年增8.5%；稅後純益13.9億元，年增11.6%，每股純益0.46元。前八月合併營收1,321.6億元，年增4.7%；營業利益160.2億元，年增16%；稅後純益114.8億元，年增22%，每股純益3.78元。

台灣大表示，Telco電信的行動服務營收穩定年增3%，銷貨收入年增29%；Telco+企業受惠AI、資安等解決方案需求強勁，AIDC客戶新一階段容量啟用，營收貢獻放大；Telco+Tech科技事業同步升溫；品牌電商代理品牌3COINS首家實體門市9月開幕，將陸續展店貢獻未來成長。

遠傳8月財務指標年月雙增，寫下歷年最強8月，單月營收95.47億元，年增15.7%；稅後純益12.32億元，年增10.8%，每股純益0.34元。前八月營收與合併EBITDA分別為752.68億元、269.22億元，年增率為11.4%和7.2%；稅後純益突破百億元、達101億元，年增13.9%，每股純益2.8元。

電信三雄 中華電信 營收

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