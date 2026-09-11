聯一光（3441）股本僅3億元，東莞廠約140人，卻因擁有德國肖特、日本小原等各國廠商材料，且品質、交期能滿足客戶要求，成為各大廠首要供應商。近期CPO應用成為市場焦點，聯一光因掌握輝達指定的肖特部分材料，一躍成為CPO關鍵材供應商，躋身輝達「光進銅退」重要夥伴。

2026-09-11 00:37