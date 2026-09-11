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戴爾挺代理AI 台鏈衝

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
戴爾。（路透）
戴爾。（路透）

戴爾Dell）昨（10）日在台舉行科技論壇，台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥持續看好國內AI伺服器動能，他認為，隨著企業主體認到代理式AI（Agentic AI）能大幅提升企業效率，自然帶動AI伺服器需求，戴爾AI伺服器供應鏈鴻海（2317）、緯創及仁寶有望受惠。

根據戴爾最新《2026 年現代化企業就緒度調查》顯示，台灣已有30%企業建立成熟的AI與生成式AI部署，較一年前的12%顯著成長；56%將安全、合規與隱私視為擴大AI應用的主要限制因素，46%面臨資料品質與治理挑戰，更有58%認為現有資料中心尚未完全具備支援正式環境大規模AI與資料分析工作負載的能力。

戴爾表示，隨著轉型複雜度提升，企業對技術夥伴的期待已從單一產品供應轉向長期協作，90%受訪企業正尋求能共同制定業務與技術策略的合作夥伴。

針對台灣市場AI伺服器需求，廖仁祥表示，AI伺服器在前一、兩年，市場大宗需求確實是比較偏向「GPU as a Service」的雲端運算服務，但現在需求已經到企業用途上，原因就是Agentic AI真的可以幹活。

廖仁祥指出，企業老闆知道若開始投資AI伺服器，就可以部署更多Agent，一個員工可以管幾百個，甚至千個Agent，可以大幅提升公司效率，因此現在企業AI伺服器需求就變大了。

戴爾AI伺服器動能強勁。日前上調年度財測，預期全年度營收將達1,920億美元，年增三倍，其中，AI伺服器銷售將增長200%、達740億美元，都高於市場預估。

此外，輝達預計於秋季推出RTX Spark平台，戴爾也是首批合作品牌商。對此，廖仁祥表示，RTX Spark就是偏向鎖定企業端，看好後續機種成長潛力。

戴爾 緯創 Dell

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