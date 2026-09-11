聯一光躋身輝達重要夥伴

聯一光（3441）股本僅3億元，東莞廠約140人，卻因擁有德國肖特、日本小原等各國廠商材料，且品質、交期能滿足客戶要求，成為各大廠首要供應商。近期CPO應用成為市場焦點，聯一光因掌握輝達指定的肖特部分材料，一躍成為CPO關鍵材供應商，躋身輝達「光進銅退」重要夥伴。

聯一光公司雖小，但董事會成員包括大立光、玉晶光、今國光等光學同業，這在光學產業相當罕見，足見聯一光在光學產業上下游供應鏈的獨特角色。

聯一光董事長陳忠政昨（10）日表示，聯一光在CPO光學玻璃材料供應鏈，主要扮演上游材料供應商角色。聯一光出貨毛胚給下游客戶，客戶拋光加工後成模壓成微陣列透鏡，再給組件供應商，間接出貨至輝達供應鏈。陳忠政表示，光學玻璃材料品質影響折射率表現，目前CPO相關合格供應商僅肖特少數原料，聯一光掌握材料優勢，順勢搭上CPO列車。

他說，聯一光得以立足東莞20多年，從成立初期十多家客戶，目前一舉擴增至300多家，主要即因品質、成本及交期符合客戶需求，且因掌握上游肖特及小原材料，今年以來，隨CPO需求強勁，加上光學應用多元化，讓聯一光訂單滿手。