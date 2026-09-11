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聯一光進擊CPO 報捷

經濟日報／ 特派記者劉芳妙／東莞10日電
聯一光董事長陳忠政。 記者劉芳妙／攝影
聯一光董事長陳忠政。 記者劉芳妙／攝影

光學上游玻璃毛胚廠聯一光（3441）切入共同封裝光學（CPO）領域報捷，董事長陳忠政昨（10）日表示，該公司因掌握CPO上游關鍵材料，接連拿到不少訂單，看好明年CPO相關應用營收占比有望達一成，成為中長期營運新動能。

談到營運近況，陳忠政直言：「今年狀況真的跌破我的眼鏡」，去年原本估計今年營收約成長一成，不過，歐洲光學廠新訂單、機器人、無人機等客戶實際下單力道比預期更強，2月工廠沒休息，3月過後訂單更是開始爆量，實際狀況遠優於預期。

陳忠政看好，第3季營運將優於第2季，隨光學應用擴大，以及少量多樣醫療、軍工、無人機、工業檢測儀器等出貨帶動，推升聯一光今年營運動能，估計全年營收將上看5億元大關，攀上十多年來高點。

聯一光今年不僅營收走強，第2季毛利率更是一舉躍增至37.83%，為2022年第4季以來新高，主要得利於產品組合優化；上半年稅後純益4,639萬元，擺脫去年同期虧損態勢，每股純益1.16元，已超越去年全年獲利。

加計公司日前公布自結7月稅後純益1,822萬元，每股純益0.46元，聯一光前七月每股純益約1.62元；前八月營收3.5億元，年增28.24%。

法人看好，聯一光今年受惠無人機及機器人等應用驅動，全年每股純益有望上看3元，改寫逾十年紀錄。

陳忠政表示，在光學應用更多元化下，對明年營運審慎樂觀看待。法人看好，隨著光學應用愈來愈多，加上CPO相關新業務逐步放大，聯一光明年營收有望持續走揚，增幅上看一成。

CPO 營收 眼鏡

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