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鎖定高階資安市場！宇達資訊SSD獲美FIPS 140-3驗證

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

隨著全球對資料保護與供應鏈安全標準日益嚴格，工控儲存領導品牌宇達資訊（UD Info）10日宣布，旗下高效能 DB 系列 SSD，已正式通過美國國家標準暨技術研究院（NIST）的 FIPS 140-3 驗證（Overall Level 2）。此一里程碑不僅宣告宇達順利完成為期三年的資安認證布局，更大幅強化其在全球受高度監管市場中的競爭優勢。

FIPS 140-3 是美國聯邦政府針對密碼模組與資料加密技術所採用的最新資安標準，用以取代舊有的 FIPS 140-2，其驗證門檻與技術要求更為嚴苛。宇達資訊於 2024 年以 DA 系列首度通過 FIPS 140-2 驗證，並在 2025 年接續取得 Common Criteria（通用準則）認證，如今進一步完成 FIPS 140-3 驗證。連續三年取得國際權威資安認證，展現了宇達持續投入獨立驗證資安技術的決心，確立其作為值得信賴的安全儲存合作夥伴地位。

宇達資訊總經理陳明達表示，在全球地緣政治與駭客威脅加劇的環境下，「資安合規」已成為政府與關鍵基礎設施採購的絕對門檻。FIPS 140-3 驗證展現了宇達透過獨立驗證建立安全性的決心。這不僅提供客戶具備國際第三方背書的安全保證，更大幅降低系統整合商在面對嚴格法規時的風險，提供任務關鍵應用所需的高效能與長期供貨能力。

為因應多元的系統架構與嚴苛的部署環境，此次通過驗證的 DB 系列共提供三種尺寸規格，完美結合 NVMe PCIe 高效能介面與硬體式 AES-XTS-256 加密技術，並全面支援 TCG Opal Security Subsystem Class（SSC）協定。此設計能確保資料在靜態儲存時的絕對安全，為安全敏感型應用提供兼具極致效能與軍規級資安的儲存解決方案。

展望未來，宇達資訊將持續擴充安全儲存產品組合，深耕加密技術與韌體開發。透過結合國際認證的資安實力、深厚的韌體客製化技術以及長期供貨承諾，宇達資訊將致力於協助客戶降低系統整合風險，打造適用於全球資安敏感型應用的高可靠平台。

SSD 資安 市場 供應鏈

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