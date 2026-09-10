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戴爾調查：30%台灣企業建立成熟生成式AI部署

中央社／ 台北10日電

戴爾科技集團今天在台北舉辦年度論壇Dell Technologies Forum 2026，公布最新「2026年現代化企業就緒度調查」，調查結果顯示，台灣已有30%企業建立成熟的人工智慧（AI）與生成式AI部署，較一年前的12%顯著成長。

調查也指出，56%企業仍將安全、合規與隱私視為擴大AI應用的主要限制因素，46%企業面臨資料品質與治理挑戰，更有58%認為現有資料中心尚未完全具備支援正式環境大規模AI與資料分析工作負載的能力。

值得注意的是，高達94%受訪企業認為，將AI、工作場所與資料中心現代化分開推動，反而會增加營運複雜度。因此企業需要以更整合的方式推進現代化，讓資料、基礎架構與安全能力彼此協同，為AI規模化發展建立穩健基礎。

台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，AI的真正價值不在於導入技術，而在於如何讓技術發揮作用。從資料、儲存、運算到雲端與自動化，企業需要的是能因應不同工作負載與發展階段的基礎架構。

廖仁祥說，戴爾科技透過端到端產品組合與解決方案，協助企業在掌握資料與IT環境的同時，更靈活部署AI與現代化工作負載，將技術投資轉化為可持續的競爭優勢。

戴爾 Dell 台灣

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