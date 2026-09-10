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士電法說會／AI 重電設備瘋搶！北美客戶一次訂10台 還得被迫漲價

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
士電法說會。記者朱曼寧／攝影
士電法說會。記者朱曼寧／攝影

士電（1503）10日召開法說會，士電總經理郭約瑟表示，海內外電力市場需求都相當大，至少未來5年都是供不應求狀態，甚至有北美客戶一次都是下訂10台變壓器以上，需求相當殷切，另外，在價格上，今年銅價、原物料大漲下，變壓器不調漲很難，但目前調幅還在討論中。

郭約瑟表示，目前在手訂單逾600億元，接單能見度已達2030年，目前級重電產品交期約2至3年，在AIDC建置、半導體產業鏈應用需求下，電力設備市場極度供不應求，不少客戶都希望士電能趕緊增添產能，甚至一次預訂都是10台以上變壓器，不過士電仍會優先兼顧台電、核心客戶等。

產能上，郭約瑟表示，士電T4工廠預計明年9月投產，產能可增加三成，2028年起可貢獻營收。被問到產能增加後，交期是否可以縮短，郭約瑟指出，以訂單量以及全球市場需求來看，目前要縮短交期的可能性很低。

郭約瑟進一步表示，AI科技大力發展下，變壓器產品朝向高電壓、大容量趨勢，而T4工廠以生產345kV變壓器為主，工廠面積較T3廠大一倍，主要以供應台灣、日本及北美訂單為主。

至於變壓器價格上，士電在今年3月已調漲變壓器價格，郭約瑟表示，今年銅價維持高檔，加上美伊戰爭導致油價大漲，種種因素下都推升原物料成本，變壓器價格仍會逐步調整，但具體調漲幅度多少，內部仍在討論中，而士電具有標準化、模組化以及預購系統等優勢，在市場價格上漲中，不僅爭取客戶有利，也可望有潛在利潤。

談到海外布局，士電除了持續深耕北美市場外，在日本上也具有一定優勢，日本三菱電機為其大股東，郭約瑟表示，日本AI資料中心亦高速增長中，未來士電與三菱電機會更深化合作，可以說「雙方結婚後，關係只會愈來愈緊密」。

展望未來，士電表示，未來5年以上重電產業還是相當好，尤其是AI產業發展下，國內晶圓廠、封裝廠、記憶體廠、ABF載板廠、PCB廠等皆如火如荼的擴廠，這些都是士電很重要的客戶來源，在擴廠強勁下，也增添對電力設備的動能。

士電總經理郭約瑟。記者朱曼寧／攝影
士電總經理郭約瑟。記者朱曼寧／攝影

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