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本土研發AI智慧指環「醫智環」上架 momo主打AI語音分析健康提醒

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣德煌生醫科技團隊研發AI智慧指環「Dr. AI醫智環」（Dr. AI Ring）近期正式上架momo購物網，用戶每日可看到AI整理身體健康報告，並以AI智能互動與語音白話解說身體狀態、即時數據與每日健康提醒。德煌生醫科技／提供
台灣德煌生醫科技團隊研發AI智慧指環「Dr. AI醫智環」（Dr. AI Ring）近期正式上架momo購物網，用戶每日可看到AI整理身體健康報告，並以AI智能互動與語音白話解說身體狀態、即時數據與每日健康提醒。德煌生醫科技／提供

台灣德煌生醫科技團隊研發AI智慧指環「Dr. AI醫智環」（Dr. AI Ring）近期正式上架momo購物網，競逐智慧穿戴裝置市場，用戶每日可看到AI整理身體健康報告，四大特色包括AI智能互動與語音白話解說身體狀態、即時數據與每日健康提醒、異常狀況與風險提示、整合壓力、睡眠與身體評估的專利演算法，將醫療級健康管理帶入日常穿戴裝置。

目前國際間智慧指環產品主要以美國業者為主，亞洲地區包括中國大陸、南韓近年也進軍相關產品。根據研調機構Counterpoint、Omdia報告，AI智慧指環（Smart Ring）從過去的小眾利基市場，成為穿戴裝置中成長速度最快的產品之一；Counterpoint預測，智慧戒指將與智慧眼鏡、智慧吊墜一同成為未來可穿戴裝置市場中增長最快的三大品類。智慧指環之所以吸引市場目光並帶動成長，主要歸功於其隱蔽的外形、可提供持續在線的隨身輔助，以及精確的感測能力。

在整體消費級穿戴裝置市場方面，Counterpoint預估在2026年至2032年間，全球累計市場營收將突破一兆美元大關，顯示出非傳統腕錶類型的創新穿戴裝置具備巨大的發展潛力與市場爆發力。AI智慧指環主要營運模式主打訂閱制，透過將睡眠、心率等健康數據以AI深度分析，發展出結合硬體與「訂閱制服務」的模式。

德煌生醫「Dr. AI醫智環」今年初在CES 2026正式亮相，計畫進軍國際市場。德煌生醫強調，結合數據分析與使用情境，打造更貼近生活的健康產品。包括支援AI智能互動與語音白話解說身體狀態，免看複雜數據；提供即時數據與每日健康提醒，協助建立規律生活；具備異常狀況與風險提示，隨時留意身體變化；以及結合壓力分析、睡眠分析與身體評估，透過專利演算法即問即答，提供具體行動參考建議。

台灣德煌生醫科技團隊研發AI智慧指環「Dr. AI醫智環」（Dr. AI Ring）近期正式上架momo購物網，競逐智慧穿戴裝置市場。德煌生醫科技／提供
台灣德煌生醫科技團隊研發AI智慧指環「Dr. AI醫智環」（Dr. AI Ring）近期正式上架momo購物網，競逐智慧穿戴裝置市場。德煌生醫科技／提供

momo 語音 健康 研發

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