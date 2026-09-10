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NVIDIA攜Palantir打造主權AI 黃仁勳：AI供應鏈牽動數兆美元經濟

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
輝達與美國大數據分析與AI 軟體大廠Palantir Technologies 10日宣布合作，將主權 AI 導入關鍵供應鏈，並率先從NVIDIA自身營運開始部署。公司／提供
輝達與美國大數據分析與AI 軟體大廠Palantir Technologies 10日宣布合作，將主權 AI 導入關鍵供應鏈，並率先從NVIDIA自身營運開始部署。公司／提供

輝達NVIDIA）與美國大數據分析與AI 軟體大廠Palantir Technologies 10日宣布合作，將主權 AI 導入關鍵供應鏈，並率先從NVIDIA自身營運開始部署。雙方將整合NVIDIA Nemotron開放模型、Palantir Foundry與Artificial Intelligence Platform（AIP），搭配Palantir Ontology，協助企業掌握供應鏈瓶頸、進行情境規劃，並加快物料配置等營運決策。

輝達執行長黃仁勳表示，供應鏈是實體經濟的作業系統，而AI工廠則是有史以來最複雜的系統之一。從晶圓、零組件、製造、系統到客戶交付，背後牽動數百家公司與數兆美元全球經濟活動；輝達與Palantir此次合作，就是要把龐大的營運網路轉化為「主權智慧」，讓AI能針對「從晶圓到詞元」的完整流程進行推理、規劃與協調。

隨AI基礎設施需求快速擴張，輝達供應鏈橫跨數百萬個零件、數千家供應商及全球製造夥伴，光是一座Vera Rubin機架就涉及約130萬個零件，涵蓋運算、記憶體、網路、電力、散熱及機械元件。此次導入AI後，將先從物料配置決策著手，建立共享指揮中心，更早找出潛在供應限制，並快速比較不同替代方案對整體生產流程的影響。

Palantir共同創辦人暨執行長Alex Karp指出，輝達擁有全球最具價值且高度複雜的供應鏈之一，結合Nemotron模型與Palantir Ontology的主權AI技術堆疊，可在保有資料與模型控制權的前提下，進一步提升供應鏈決策能力，並成為主權AI發展的重要基礎。

技術架構方面，Palantir客戶未來可透過Foundry與AIP，以自身資料對NVIDIA Nemotron進行後訓練；NVIDIA cuOpt則負責最佳化與情境規劃，模擬供應受限情境及資源配置取捨。Palantir Autopilot也將整合NVIDIA NeMo AutoModel與NeMo RL，讓模型依據實際決策結果持續學習，形成可治理的AI回饋機制。

雙方並計畫將輝達此次部署經驗推廣至製造、能源、醫療保健、汽車及航太等產業。整體架構將採用NVIDIA參考架構，以及雙方共同開發的Palantir主權AI作業系統參考架構SAIOS，並由戴爾（Dell Technologies）與思科（Cisco）提供支援。

部署方式則涵蓋地端、共同託管及雲端環境，其中地端可透過思科與戴爾科技集團建置，共同託管與雲端環境則可透過Rackspace與Nebius部署，讓企業依資料敏感度、基礎設施與營運需求選擇不同架構。

黃仁勳 NVIDIA 供應鏈 輝達

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