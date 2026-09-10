志聖旗下樂林科技代理瑞霸科技半導體設備 接單報捷、搶先進封裝商機

志聖（2467）旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報，近期不僅成功取得國內一線半導體設備大廠及載板大廠訂單，且因應先進封裝、封測廠持續擴充產能，瑞霸並規劃明年推出導入自動化功能的第二代設備，全力搶食AI帶動先進封裝擴產下的設備商機。

瑞霸表示，先進封裝中，電鍍加工涵蓋載板製程、RDL製程、TSV製程、TGV製程，以及探針卡相關銅柱製程，依常見的電鍍液成分分類有銅（Cu）、錫銀（Sn-Ag）與鎳（Ni）電鍍等電鍍技術，電鍍液中添加劑的變化與金屬離子的濃度會直接影響鍍層品質、均勻度與製程穩定性。

瑞霸自主開發的FECA技術已建置在半導體電鍍液分析儀CRUX中，可直接於產線端快速分析電鍍液，僅需約1至3分鐘即可完成槽體中重要金屬離子與添加劑濃度的精準量測，相較傳統設備分析時間長、還需要多台不同種類設備協做，使得操作流程複雜且需配置多名操作人員，槽體藥液調整後往往需等待3至4小時才能取得結果，客戶說，改使用CRUX後，工程師可快速獲得槽體量測數據，掌握槽液變化並提升製程調整效率。

瑞霸進一步說，CRUX除了快速量測的優勢之外，CRUX亦結合AI分析模組，量測特定化學物質濃度時，系統可同步分析FECA電化學指紋，辨識藥液是否可能受到污染或有副產物累積，並透過AI模型提供電鍍液老化參考分數（Aging Score），讓客戶除了掌握關鍵添加劑濃度，也能了解整體槽液狀態與變化趨勢。

瑞霸強調，公司開發的CRUX給半導體客戶服務不只僅是快速、精準量測，更希望透過FECA電化學指紋與Aging Score建立完整的電鍍液智慧監控工具，協助更多先進封裝客戶提升電鍍製程穩定性與良率，同時降低因電鍍槽液狀態不易控制所衍生的頻繁換液成本。

志聖旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報。公司／提供

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