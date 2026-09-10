快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

志聖旗下樂林科技代理瑞霸科技半導體設備 接單報捷、搶先進封裝商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
志聖旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報。公司／提供
志聖旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報。公司／提供

志聖（2467）旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報，近期不僅成功取得國內一線半導體設備大廠及載板大廠訂單，且因應先進封裝、封測廠持續擴充產能，瑞霸並規劃明年推出導入自動化功能的第二代設備，全力搶食AI帶動先進封裝擴產下的設備商機。

瑞霸表示，先進封裝中，電鍍加工涵蓋載板製程、RDL製程、TSV製程、TGV製程，以及探針卡相關銅柱製程，依常見的電鍍液成分分類有銅（Cu）、錫銀（Sn-Ag）與鎳（Ni）電鍍等電鍍技術，電鍍液中添加劑的變化與金屬離子的濃度會直接影響鍍層品質、均勻度與製程穩定性。

瑞霸自主開發的FECA技術已建置在半導體電鍍液分析儀CRUX中，可直接於產線端快速分析電鍍液，僅需約1至3分鐘即可完成槽體中重要金屬離子與添加劑濃度的精準量測，相較傳統設備分析時間長、還需要多台不同種類設備協做，使得操作流程複雜且需配置多名操作人員，槽體藥液調整後往往需等待3至4小時才能取得結果，客戶說，改使用CRUX後，工程師可快速獲得槽體量測數據，掌握槽液變化並提升製程調整效率。

瑞霸進一步說，CRUX除了快速量測的優勢之外，CRUX亦結合AI分析模組，量測特定化學物質濃度時，系統可同步分析FECA電化學指紋，辨識藥液是否可能受到污染或有副產物累積，並透過AI模型提供電鍍液老化參考分數（Aging Score），讓客戶除了掌握關鍵添加劑濃度，也能了解整體槽液狀態與變化趨勢。

瑞霸強調，公司開發的CRUX給半導體客戶服務不只僅是快速、精準量測，更希望透過FECA電化學指紋與Aging Score建立完整的電鍍液智慧監控工具，協助更多先進封裝客戶提升電鍍製程穩定性與良率，同時降低因電鍍槽液狀態不易控制所衍生的頻繁換液成本。

志聖旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報。公司／提供
志聖旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報。公司／提供

志聖旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報。公司／提供
志聖旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報。公司／提供

志聖旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報。公司／提供
志聖旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報。公司／提供

半導體 志聖 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

晶創台灣軟硬體建置 卓榮泰：重點打造半導體EDA產業鏈平台

旭然營收／8月6,445萬元、年增18.7％ 與前八月雙創同期新高

晶創台灣二大計畫砸170億元 下階段推產學合作、自主研發

先進封裝從封裝走向系統整合 台廠材料、測試鏈迎商機

相關新聞

AI晶片訂單強勁 台積電8月營收首度衝破5000億元再創單月歷史新高

台積電營運再寫新頁，8月單月營收首度突破5,000億元大關，達5148.06億元，再創歷史新高，月增10.1%，年增更達53.3%；累計今年1至8月營收約為3兆3868 .7億元，年增39.3%。

連蘋果都撐不住！AI帶動記憶體漲價 半導體供應鏈迎新商機

受到全球AI資料中心擴建熱潮帶動，記憶體市場供需持續吃緊，DRAM與NAND Flash價格明顯走揚，市場傳出蘋果新一代iPhone售價平均調漲約10%，引發市場關注「AI通膨」效應是否正式來臨。

iPhone Duo怎麼唸？正確發音曝光 台灣網友狂喊「I do」笑翻

iPhone Duo怎麼唸？蘋果首款摺疊手機名稱曝光後，「I do」諧音梗意外爆紅，但Duo真正發音到底怎麼念？有3C部落客解析命名巧思，台灣網友更玩出各種搞笑版本…

慧榮科技取得車用網路安全流程認證 強化車用產品網路安全與風險管理

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）10日宣布獲得 SGS-TÜV Saar 頒發的 ISO/SAE 21434:2021 車用網路安全流程認證。經 SGS-TÜV Saar 獨立驗證，慧榮科技的車用網路安全開發與管理流程符合 ISO/SAE 21434 要求。該標準為國際認可的道路車輛網路安全工程標準。

志聖旗下樂林科技代理瑞霸科技半導體設備 接單報捷、搶先進封裝商機

志聖（2467）旗下代理商樂林科技所代理的瑞霸科技半導體、其化學藥水檢測設備與電化學檢測儀出貨傳捷報，近期不僅成功取得國內一線半導體設備大廠及載板大廠訂單，且因應先進封裝、封測廠持續擴充產能，瑞霸並規劃明年推出導入自動化功能的第二代設備，全力搶食AI帶動先進封裝擴產下的設備商機。

iPhone 18 Pro各國售價比一比！飛日韓買可能更貴 台灣Duo比美國高1.7萬

iPhone 18 Pro、Pro Max、Duo哪國買最便宜？整理台灣、美國、日本、南韓、香港各容量售價，從256GB到2TB比較海外價格，最高價差達1萬7,012元…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。