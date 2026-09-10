TrendForce：預估2026年 iPhone Duo 市占近25%

Apple正式推出首款折疊手機iPhone Duo，採書本式內折設計，搭載7.6吋內螢幕、5.4吋外螢幕。TrendForce估計，2026年iPhone Duo出貨量約500萬支，將可助Apple在折疊手機市場取得約24.8%市占率，成為僅次於Samsung的重要品牌。

TrendForce預估，2026年全球折疊手機出貨量約2,020萬支，較2025年微幅成長0.5%。若排除Apple的貢獻，2026年安卓品牌合計出貨量僅約1,520萬支，年減逾20%，主因是零組件成本大幅度上漲，各品牌出貨多持平前一年或出現下降。在此情況下，預估Samsung出貨量約710萬支，市占率35.1%；Huawei出貨量約500萬支，市占率24.8%。

隨著折疊裝置逐漸成熟，技術競爭已轉向薄型輕量化、低折痕及長期可靠度。折痕改善亦不再依靠鉸鏈或單一材料，而是朝超薄柔性玻璃(UTG)、光學透明膠(OCA)、OLED 模組與支撐結構協同設計發展，透過材料模量、厚度分布與堆疊位置的匹配，控制彎折區域的應力分布。

TrendForce分析，iPhone Duo內螢幕採用十層超薄材料構成的OLED顯示堆疊架構，搭配Nano-texture表面處理，以降低反光及折痕的視覺可見度。整機則採用Grade 5鈦金屬框架與轉軸外蓋，展開厚度約5.2 mm、折疊厚度約11.3 mm，重量約254 g。

為控制厚度與內部空間，Apple未配置獨立的潛望式長焦鏡頭，僅以48MP主鏡頭提供兩倍光學品質變焦，並以側邊Touch ID取代Face ID，顯示折疊手機在薄型化、相機、辨識模組及電池空間之間仍存在取捨。

iPhone Duo的設計顯示Apple未單純追求更大的折疊螢幕，而是專注於折痕改善、長期可靠度、內外螢幕一致性以達成差異化，以及顯示模組與整機的薄型整合。同時，透過iOS 27強化Split View雙App並列、內外螢幕接續顯示及不同開合角度下的操作，進一步將折疊形態延伸至軟體與多工體驗。

TrendForce認為，2026年可說是折疊手機市場的「結構重整年」，現階段iPhone Duo帶來的新增需求，主要可填補既有品牌衰退形成的市場缺口。從中長期角度來看，Apple對顯示、UTG、鉸鏈及整機結構的要求，有望助益供應鏈技術成熟與量產規模擴大。另一方面，也有機會促使Samsung及中系品牌重新調整折疊產品策略，加速技術規格提升與成本下降。

除了硬體技術持續成熟，AI應用亦可能成為下一階段推動折疊裝置需求的重要因素。隨著生成式、多模態AI逐步導入智慧型手機，使用情境將由單一App操作延伸至即時翻譯、內容生成、影像處理、文件摘要及跨App協作。折疊手機展開後具備更大的顯示空間，可同時呈現AI生成內容、原始資料及其他應用程式，進一步放大多工操作與人機互動的價值。

對Apple而言，iPhone Duo整合Apple Intelligence與Siri AI，支援自然語言對話、個人情境理解及App內操作。折疊大螢幕若能與AI及多工介面深度結合，將有機會由單純的硬體差異化，轉變為承載AI應用的新介面。這也意味著，折疊手機下一階段的競爭，除了更薄、更輕與更低折痕之外，如何創造不同於傳統直板手機的AI使用體驗，也將成為市場能否進一步擴大的關鍵。