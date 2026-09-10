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iPhone Duo怎麼唸？正確發音曝光 台灣網友狂喊「I do」笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone Duo怎麼唸？蘋果首款摺疊手機名稱曝光，「I do」諧音梗掀起台灣網友熱議。歐新社
iPhone Duo怎麼唸？蘋果首款摺疊手機名稱曝光，「I do」諧音梗掀起台灣網友熱議。歐新社

iPhone Duo怎麼唸？蘋果首款摺疊手機名稱曝光後，「I do」諧音梗迅速掀起熱議，不少網友搶著發明各種唸法。不過，Duo的正確英文發音其實分為兩個音節、重音落在第一音節，中文發音近似「杜歐」或「都歐」，因此iPhone Duo較接近「iPhone杜歐」，至於「I do」則是網友自行衍生的諧音讀法。

Duo為何叫Duo？ 解析命名巧思

科技部落客陳韻羽（LISA CHEN）也針對iPhone Duo的命名與發音進行解釋。她在臉書影片指出，Duo本身具有「兩人組合、雙人搭檔」的意思，與摺疊iPhone將兩個部分結合的設計概念有所呼應。

此外，這款手機採用圓角設計，摺起來後外側螢幕的輪廓也有點像大寫英文字母「D」，從產品概念來看，Duo也能傳達「兩個結合」的意象。

iPhone Duo諧音梗爆發

不過，真正讓iPhone Duo怎麼唸登上社群討論話題的，反而是網友的諧音創意。有網友在Threads表示，看到iPhone Duo亮相後，就開始好奇「台灣人會怎麼簡化Duo的唸法」，沒想到留言區瞬間變成諧音大會，其中「I do」更成為最熱門答案。有人笑稱「我要一支I do」，也有人模擬購機情境，「店員：請問要買最新款iPhone Duo嗎？我：Yes, I do」。

值得注意的是，也有網友留言提及，「I Do」是台灣老牌代工大廠金寶電子（Kinpo）在 2005 年前後進軍智慧型手機與 PDA Phone（智慧型掌上電腦手機）市場時所創立的自有手機品牌。

除了「I do」之外，台灣網友也接連發明「哀鳳剁」、「花can哎duo」、「唉瘋度」、「哀肚」等各種唸法，甚至有人直接歪樓聯想到「阿杜」，笑喊「你好，我要買阿杜」。更有人表示身邊同事直接把Duo念成「丟」，讓iPhone Duo變成「哀鳳丟」，不過也有人認為去買手機，反而會直接說「iPhone摺疊手機」、「我要摺疊那支」。

iPhone Duo 蘋果發表會 摺疊手機 iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max 蘋果

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