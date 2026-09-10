地主最怕都更資訊不對等！國家住都中心用AI拆解公辦都更流程

都市更新流程複雜，地主常面臨不知道該找誰、流程怎麼走、權益如何保障等問題。國家住都中心將於9月19日至20日進駐「第八屆危老＋都更博覽會」，透過AI情境導覽、互動問答及體驗裝置，把公辦都更從前期整合到後續執行的完整流程搬進展場，讓民眾一次看懂不同專業團隊如何分工，以及公辦都更如何降低資訊落差。

今年國家住都中心展區以「用信任，陪城市一起茁壯」為主題，透過情境圖像呈現地主參與都更時常遇到的疑問與挑戰，並介紹更新顧問、建築師、估價師、地政士及專案管理等不同專業角色，如何在都更過程中分工合作，協助居民掌握資訊、了解自身權益。

國家住都中心表示，現場也將設置AI展示機，以故事情境帶領民眾認識公辦都更流程，並透過互動問答蒐集民眾對都更的疑問。此外，展區還規劃印章拓印體驗，象徵居民、專業團隊與公部門在都更過程中逐步建立信任。

除了展覽，9月20日上午的「趨勢論壇」將以「打造安心宜居城市新解方」為題，由國家住都中心執行長柯茂榮擔任與談人，分享第一線推動公辦都更的實務經驗，以及對城市更新與居住安全的觀察。

同日下午「主題講堂」則由國家住都中心都更業務部主任林啟賢主講「從整合達人計畫到全案管理：打造可信賴的都更服務體系」，從前期整合一路談到後期執行，說明如何透過制度及專業團隊合作，建立完整的都更服務體系。

第八屆危老＋都更博覽會將於9月19日至20日上午10時至下午5時，在台北花博爭艷館舉行，國家住都中心公辦都更展區位於E7。