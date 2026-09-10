快訊

7月銷售重挫三成！LV贏了官司竟賠上消費者 一朵四瓣花掀精品風暴

高金助理涉共諜案…辦公室主任已遭羈押 身分竟是「陳耀訓胞兄」

聽新聞
0:00 / 0:00

地主最怕都更資訊不對等！國家住都中心用AI拆解公辦都更流程

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

都市更新流程複雜，地主常面臨不知道該找誰、流程怎麼走、權益如何保障等問題。國家住都中心將於9月19日至20日進駐「第八屆危老＋都更博覽會」，透過AI情境導覽、互動問答及體驗裝置，把公辦都更從前期整合到後續執行的完整流程搬進展場，讓民眾一次看懂不同專業團隊如何分工，以及公辦都更如何降低資訊落差。

今年國家住都中心展區以「用信任，陪城市一起茁壯」為主題，透過情境圖像呈現地主參與都更時常遇到的疑問與挑戰，並介紹更新顧問、建築師、估價師、地政士及專案管理等不同專業角色，如何在都更過程中分工合作，協助居民掌握資訊、了解自身權益。

國家住都中心表示，現場也將設置AI展示機，以故事情境帶領民眾認識公辦都更流程，並透過互動問答蒐集民眾對都更的疑問。此外，展區還規劃印章拓印體驗，象徵居民、專業團隊與公部門在都更過程中逐步建立信任。

除了展覽，9月20日上午的「趨勢論壇」將以「打造安心宜居城市新解方」為題，由國家住都中心執行長柯茂榮擔任與談人，分享第一線推動公辦都更的實務經驗，以及對城市更新與居住安全的觀察。

同日下午「主題講堂」則由國家住都中心都更業務部主任林啟賢主講「從整合達人計畫到全案管理：打造可信賴的都更服務體系」，從前期整合一路談到後期執行，說明如何透過制度及專業團隊合作，建立完整的都更服務體系。

第八屆危老＋都更博覽會將於9月19日至20日上午10時至下午5時，在台北花博爭艷館舉行，國家住都中心公辦都更展區位於E7。

都更 公辦都更 都市更新

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中和川友會成立！千名鄉親、90里長力挺李四川 現場人氣超強

太平洋鄰里協會重返台灣 逾百學者探討AI時代科技服務

AI工作流再進化！Plaud一鍵串接ChatGPT、Claude加速效率 講台語也通

「台灣創新技術博覽會」將登場 從AI算力到太空科技展現創新實力

相關新聞

AI晶片訂單強勁 台積電8月營收首度衝破5000億元再創單月歷史新高

台積電營運再寫新頁，8月單月營收首度突破5,000億元大關，達5148.06億元，再創歷史新高，月增10.1%，年增更達53.3%；累計今年1至8月營收約為3兆3868 .7億元，年增39.3%。

連蘋果都撐不住！AI帶動記憶體漲價 半導體供應鏈迎新商機

受到全球AI資料中心擴建熱潮帶動，記憶體市場供需持續吃緊，DRAM與NAND Flash價格明顯走揚，市場傳出蘋果新一代iPhone售價平均調漲約10%，引發市場關注「AI通膨」效應是否正式來臨。

iPhone 18 Pro各國售價比一比！飛日韓買可能更貴 台灣Duo比美國高1.7萬

iPhone 18 Pro、Pro Max、Duo哪國買最便宜？整理台灣、美國、日本、南韓、香港各容量售價，從256GB到2TB比較海外價格，最高價差達1萬7,012元…

遠傳周六晚上開放iPhone 18預購 新機人氣票選抽 AirPods 5

蘋果秋季發表會於今（10）日凌晨1時（台北時區）舉行，備受全球矚目的iPhone 18 Pro系列以及蘋果首款摺疊機iPhone Duo亮相。遠傳宣布，本周六（12日）晚間8時起，遠傳也與蘋果官網同步開放新申辦、續約、攜碼用戶預購，預購成功加碼送千元好禮，更看好將帶來果粉換機潮，樂觀看待今年銷售狀況。

搶蘋果折疊機iPhone Duo看這！中華電信今日下午三點開放限量網路預約

蘋果宣布系列新機iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo摺疊新機，引發市場關注，果粉更是摩拳擦掌搶預購，中華電信（2412）10日宣布下午3點起，開放iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與Apple首款摺疊新機iPhone Duo限量網路預約。

半導體風雲／SEMICON直擊 AI驅動全球半導體來台找隊友

日前SEMICON Taiwan（台灣半導體展）剛風光落幕，為台灣帶來何種啟示？「全球半導體競賽升溫，各國除了積極砸重金打造自己的半導體產業，也不約而同來到台灣『找隊友』，讓今年的SEMICON Taiwan大變身，除參展廠商創歷年之最外，參展的國家也破歷年紀錄，甚至單獨舉辦投資論壇。」DIGITIMES分析師姚嘉洋接受聯合報數位版專訪時，下了他的註解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。