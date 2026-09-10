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AI晶片訂單強勁 台積電8月營收首度衝破5000億元再創單月歷史新高
台積電營運再寫新頁，8月單月營收首度突破5,000億元大關，達5148.06億元，再創歷史新高，月增10.1%，年增更達53.3%；累計今年1至8月營收約為3兆3868 .7億元，年增39.3%。
法人分析，台積電8營收再創單月新高，最大推力仍來自AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，加上2奈米快速放量、3奈米與5奈米維持高產能利用率，先進製程成為推升營收跨越5,000億元的核心引擎。
台積電7月營收已達4675.8億元，月增5.6%、年增44.7%，刷新當時單月紀錄；8月進一步跨過5,000億元，顯示第3季進入AI晶片需求與先進製程出貨高峰。尤其全球雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI基礎設施，帶動GPU、AI ASIC等高階運算晶片需求，除了推升3、5奈米產能利用率，新一代2奈米也開始加入營收成長行列。台積電第2季2奈米占晶圓營收已達3%，3奈米及5奈米合計更達63%。
台積電法說會釋出本季展望，預估美元營收446億至458億美元，以中間值計算季增約12%，可望再創單季歷史新高；毛利率持續維持65%至67%高獲利水準，營業利益率56%至58%。
法人表示，台積電8月營收突破5000億元後，成長曲線正進入新的量級。主因先進製程由3、5奈米AI需求，逐步轉向2奈米放量，以及AI加速器對CoWoS等先進封裝需求同步擴張。台積電稍早已將2026年美元營收成長目標上調至「略高於40%」，AI仍是牽動未來數年營運的最強主軸。
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