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緯穎持續擴充產能 美國廠產能預計明年佔比逾兩成
緯穎（6669）因應客戶需求，持續擴張全球產能，財務長陳昌偉今日表示，美國廠已開始量產，將逐步擴大產能，會以水冷機種為擴充重點，目標明年美國廠產能佔比達20%。
上半年ASIC產品進入轉換期，以通用伺服器為主，公司預期第3季將會成為黃金交叉點，ASIC/AI伺服器逐步放量，將與通用伺服器比重各半，第4季ASIC比重持續提升。
陳昌偉表示，AI GPU新平台出貨預計落在第4季後半季，明年則有機會拿下新的ASIC專案，為滿足客戶強勁需求，公司將持續擴充產能，美國廠將會是擴廠重點，明年預計比重將上升至20%，打破原先墨西哥占7成、馬來西亞2成、歐洲1成的「721」格局。不過即便美國廠擴張迅速，墨西哥廠仍會是最大生產據點。
資本支出方面，緯穎上半年支出121億元，下半年則擴大投資規模，金額達9.42億美元（約新台幣296.63億元），明年仍有望持續上調，投資重點為台灣總部大樓、台南廠以及馬來西亞新廠興建，還有各地工廠的水冷、電力等基礎設施與產線建置。
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