慧榮取得ISO/SAE 21434車用網路安全流程認證

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）今日宣布獲得 SGS-TÜV Saar 頒發的 ISO/SAE 21434:2021 車用網路安全流程認證。經 SGS-TÜV Saar 獨立驗證，慧榮科技的車用網路安全開發與管理流程符合 ISO/SAE 21434 要求。

該標準為國際認可的道路車輛網路安全工程標準。此次取得認證，展現慧榮科技具備在車用產品全生命週期中，系統化識別、評估及管理產品網路安全風險的能力，進一步彰顯公司致力於提供安全可靠車用儲存解決方案的承諾。

ISO/SAE 21434 是為因應車輛聯網程度日益提升及軟體定義功能快速發展所帶來的網路安全風險而制定。該標準提供一套結構化框架，協助業界在車用電子與電氣系統的整個生命週期中，識別、評估及管理產品網路安全風險。

ISO/SAE 21434 亦提供國際公認的工程框架，可協助業界符合聯合國歐洲經濟委員會「聯合國第 155 號法規」（UN R155）的相關要求，包括歐盟車輛型式認證所要求的網路安全管理系統（Cyber Security Management System，CSMS）。透過建立一致的流程、明確的責任分工與文件要求，ISO/SAE 21434 協助汽車製造商與供應商將網路安全納入產品開發流程，以因應持續演進的法規要求，並有效應對新興產品網路安全威脅。

慧榮科技終端與車用儲存事業處資深副總段喜亭表示，作為深耕車用儲存市場超過 10 年的領導供應商，慧榮科技深知網路安全是新一代聯網與軟體定義車輛發展的重要基礎。此次取得認證，展現我們將網路安全落實於產品生命週期各個階段的承諾，並持續提供安全、可靠且符合車規要求的儲存解決方案，協助客戶因應持續演進的網路安全需求。

SGS 台灣互聯與產品事業群副總張正昌表示，ISO/SAE 21434 為車用產品生命週期各階段的網路安全風險管理建立了嚴格且獲國際認可的標準。慧榮科技取得此項流程認證，證明其車用網路安全開發與管理流程符合這項高標準，也展現慧榮科技為全球汽車產業開發安全可靠產品的能力與承諾。