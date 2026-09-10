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微星Prestige 14 Flip AI+梵谷特仕版限量上市

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
Prestige 14 Flip AI+梵谷特仕版將梵谷的兩幅經典名作巧妙融入於設計語彙中。微星／提供
Prestige 14 Flip AI+梵谷特仕版將梵谷的兩幅經典名作巧妙融入於設計語彙中。微星／提供

全球高效能筆電領導品牌MSI 微星（2377）宣布推出匠心系列最新力作，「Prestige 14 Flip AI+梵谷特仕版」正式上市。設計靈感來自於梵谷的代表作，Prestige 14 Flip AI+梵谷特仕版將兩幅經典名畫中蘊含的情感、筆觸線條與創作精神融合於筆電設計，以極致工藝向藝術巨擘致敬。

Prestige 14 Flip AI+梵谷特仕版專為追求精湛工藝、美學設計與典藏價值的使用者所打造，同時具備優異的行動便攜性、2-in1翻轉觸控的彈性，以及強大AI 運算效能，完美契合創作者與商務族群的多元需求。Prestige 14 Flip AI+梵谷特仕版隨機附贈限量專屬配件禮盒，包含無線滑鼠、梵谷主題滑鼠墊、證件套、筆電保護袋、鍵盤保護膜，並以精心設計的藝術禮盒包裝。

Prestige 14 Flip AI+梵谷特仕版推出《隆河上的星夜》與《星夜》兩款限定機種，首波由《星夜》率先開放預購，即日起至2026/10/31早鳥活動期間，購機登錄加碼送誠品生活電子現金即享券NT$1,000，數量有限、售完為止。

Prestige 14 Flip AI+梵谷特仕版的設計靈感來自於梵谷的經典名作：《隆河上的星夜》(Starry Night Over the Rhône) 與《星夜》(The Starry Night)，雖然兩幅作品皆以繁星點點的夜空為題，卻傳達出截然不同的情感意境。

《隆河上的星夜》如深夜河畔散步，優雅訴說著生活的浪漫，平靜沈穩且具思辨氣息，《星夜》則捕捉仰望宇宙與夢境的感官爆發，情感強烈奔放而富有動態美。MSI將這兩幅作品對於夜空的經典詮釋巧妙融入於Prestige 14 Flip AI+ 的設計語彙，採用特殊數位噴墨與印刷工藝，模擬油畫厚塗法的筆觸與立體層次，讓機身表面維持光滑觸感，但視覺上完美呈現寫實油畫紋理。

從機身材質紋理、色彩細節、專屬配件、MSI Center M 的主題介面，透過光影的流轉交織，細膩呈現出梵谷畫作中流動的筆觸線條與豐富情感層次。透過深淺堆疊交織的藍色調、紋理質感與工藝處理，精準捕捉從平靜安詳到大膽奔放的多樣情感面貌。Prestige 14 Flip AI+梵谷特仕版將藝術名作以現代科技產品的語言重新詮釋，搭建起藝術與科技之間的橋樑。

梵谷 微星 筆電

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