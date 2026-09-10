擷發科獲北部大型AI智慧住宅逾6.3億元專案合約 助力Edge AI落地

專注於ASIC客製化晶片設計服務與邊緣人工智慧（Edge AI）軟硬體整合方案的擷發科技今日宣布，取得北部指標性大型「AI智慧住宅」建案系統整合專案合約。此專案合約總金額約新台幣6.3億元，整體履約與建置期程規劃約為36個月，預計於今年10月啟動第一階段系統架構規劃與專案管理導入。

擷發科技表示，此專案展現擷發科技在邊緣AI商用化與垂直場域落地的整合實力，也為公司中長期於智慧建築領域之業務推進奠定穩健基礎。

隨著智慧綠建築與現代住宅對全區安防、節能減碳及隱私保護的要求日益提升，擷發科技於本工程中擔任智慧系統之專案管理與總體架構整合核心，將旗下 AI 核心技術導入社區中樞。透過終端裝置即時運算能力，大幅降低雲端傳輸延遲與頻寬負擔，同時確保住戶個人資料在地儲存的隱私安全，並可支援全區 AI 視覺辨識、智慧動態能源調度，以及住戶專屬邊緣物聯網（AIoT）連網架構，建構高效率且具擴充彈性的智慧建築管理機制。

針對專案進度與財務認列架構，擷發科技指出，本專案依「完工比例法」進行分期認列。整體36個月的執行期程規劃涵蓋「前端系統架構設計與邊緣端節點配置」、「主體工程軟硬體整合與AI平台介接」，以及「分區系統整合測試、效能驗證與最終交付」等關鍵履約階段。公司將隨工程推進與各階段驗收成果，按期認列營收，並依專案實際執行進度依序反映於財務報表。

擷發科技表示，基於商業合約保密協議，相關合作業主與細部工程規劃均受嚴格保密規範保護。展望未來，擷發科技將持續以「軟體驅動硬體」為核心戰略，深耕異質邊緣運算架構與客製化演算法平台，加速推進智慧建築、智慧安防、智慧製造等多元垂直應用場域，持續擴大市場滲透率。