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聯一光看好CPO應用 估明年來自CPO應用營收約一成

經濟日報／ 特派記者劉芳妙／東莞10日電
聯一光董事長陳忠政看好今年營運展望。記者劉芳妙/攝影
聯一光董事長陳忠政看好今年營運展望。記者劉芳妙/攝影

光學上游玻璃毛胚廠聯一光（3441）董事長陳忠政今（10）日表示AI需求強勁，帶動共同封裝光學（CPO）需求成長，聯一光因掌握上游關鍵材料，看好明年相關CPO應用營收占比有望達一成，成為後市中長期營運新動能。法人預期，聯一光今年受惠無人機及機器人、光學儀器等應用驅動，全年每股獲利（EPS）有望上看3元，改寫逾十年最佳紀錄。

聯一光今年獲利亮眼，成為光學族群大黑馬，上半年獲利一舉超越去年全年，8月以來在特定買盤力捧下，股價自76元一路飆漲，最高站上146元新天價。聯一光日前公布7月自結稅後純益1,822萬元，年減7%，每股純益（EPS）0.46元。聯一光今年前八月營收3.5億元，年增28.24%，法人估計，聯一光今年全年營收上看5億大關，將是十年多來新高。

陳忠政表示，在光學應用更多元化下，對明年營運審慎樂觀看待，法人估計，明年整體營收仍有望上看一成。聯一光不評論法人預估的財務數字。

聯一光今年第2季稅後純益2,765萬元，較去年同期轉虧為盈，季增47%，每股純益0.69元，為三季來最佳，其中，第2季毛利率一舉躍增至37.83%，是2022年第4季以來新高，主要得利於產品組合優化，累計今年上半年稅後純益4,639萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益1.16元，超越去年同年，依據7月自結數，累計今年前七月每股純益1.62元。

陳忠政坦言，『今年營運真的跌破我的眼鏡』，原本去年估今年營收約成長一成，但3月過後訂單開始爆量，2月工廠甚至沒有休息，主要即因歐洲光學廠新訂單、機器人、無人機等需求點火，他看好，第3季營運將優於第2季表現，隨光學應用擴大，以及少量多樣醫療、軍工、無人機、工業檢測儀器等出貨帶動，推升聯一光今年營運動能，估計全年營收將上看5億大關。

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