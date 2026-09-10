聽新聞
0:00 / 0:00
聯一光看好CPO應用 估明年來自CPO應用營收約一成
光學上游玻璃毛胚廠聯一光（3441）董事長陳忠政今（10）日表示AI需求強勁，帶動共同封裝光學（CPO）需求成長，聯一光因掌握上游關鍵材料，看好明年相關CPO應用營收占比有望達一成，成為後市中長期營運新動能。法人預期，聯一光今年受惠無人機及機器人、光學儀器等應用驅動，全年每股獲利（EPS）有望上看3元，改寫逾十年最佳紀錄。
聯一光今年獲利亮眼，成為光學族群大黑馬，上半年獲利一舉超越去年全年，8月以來在特定買盤力捧下，股價自76元一路飆漲，最高站上146元新天價。聯一光日前公布7月自結稅後純益1,822萬元，年減7%，每股純益（EPS）0.46元。聯一光今年前八月營收3.5億元，年增28.24%，法人估計，聯一光今年全年營收上看5億大關，將是十年多來新高。
陳忠政表示，在光學應用更多元化下，對明年營運審慎樂觀看待，法人估計，明年整體營收仍有望上看一成。聯一光不評論法人預估的財務數字。
聯一光今年第2季稅後純益2,765萬元，較去年同期轉虧為盈，季增47%，每股純益0.69元，為三季來最佳，其中，第2季毛利率一舉躍增至37.83%，是2022年第4季以來新高，主要得利於產品組合優化，累計今年上半年稅後純益4,639萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益1.16元，超越去年同年，依據7月自結數，累計今年前七月每股純益1.62元。
陳忠政坦言，『今年營運真的跌破我的眼鏡』，原本去年估今年營收約成長一成，但3月過後訂單開始爆量，2月工廠甚至沒有休息，主要即因歐洲光學廠新訂單、機器人、無人機等需求點火，他看好，第3季營運將優於第2季表現，隨光學應用擴大，以及少量多樣醫療、軍工、無人機、工業檢測儀器等出貨帶動，推升聯一光今年營運動能，估計全年營收將上看5億大關。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。