首波AI算力中心BOO案砸430億元 亞灣超算、技算力拚年底簽約

民間資金投入AI與能源建設再加速。國發會10日表示，「兆元投資國家發展方案」已完成64項法規鬆綁，並成功推動首例AI算力中心促參案；首波共有三家業者提出申請，其中亞灣超算、技算力兩家已通過資格審查並完成公聽會，預計年底前完成簽約，合計投資金額約430億元。

國發會指出，兆元方案由財政部、金管會及國發會共同推動，透過創新促參機制、優化投融資條件，以及增加公共建設金融商品，引導民間資金投入國家建設。方案啟動以來，2025年民間參與公共建設簽約金額突破3,800億元、永續發展債券發行規模達2,090億元，雙雙創下歷史新高。今年截至8月底，民間參與公共建設案已簽約84件，投資金額約1,153億元，發行永續發展債券規模達914億元。

隨著政府推動五大信賴產業及AI新十大建設，國發會也將數位建設列為重點領域。數位發展部先前已函釋，具公共建設屬性的AI算力中心及相關服務可納入促參推動，再由促參專案辦公室媒合民間業者與政府合作，財政部則將相關標的納入重大公共建設範圍，提供租稅優惠。

數位發展部今年4月公告徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案，首波有亞灣超算、技算力、東南開發三家業者提出申請，前兩家已完成資格審查及公聽會程序，預計年底前簽約，合計投資約430億元；8月也已啟動第2波政策公告，希望持續增加數位建設案源。

除AI算力中心外，政府也將投資誘因延伸至能源領域。國發會表示，目前已函釋「電力交易平台輔助服務之表後儲能專案計畫」及「綠色低碳資料中心」等標的，屬於配合政策的公共投資，讓保險業投資時可適用1.28%的RBC風險係數，以及投資限額45%等公共建設優惠條件。

另一方面，《能源管理法》部分條文修正案已於今年8月經立法院三讀通過，新增能源大用戶於新設或增設時，應設置自用發電或儲能設備，也將影響未來AI算力中心的整體建設規劃。國發會指出，經濟部、數位發展部等部會研議，擴大函釋AI算力中心所需的配套能源建設，引導更多民間資金投入。

國發會表示，引導民間資金參與，挹注數位建設發展至關重要，目前優先聚焦「AI智慧應用」及「能源建設」兩大領域，持續擴大策略性產業適用公共建設投資優惠範疇，並接軌重大公共建設租稅誘因，以租稅優惠進一步強化民間自提促參規劃誘因，公私協力推進數位發展新動能。