快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

亞運／中華隊男籃助教買票才能進場 籃協：事前就知情、門票協會自付

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

聽新聞
0:00 / 0:00

首波AI算力中心BOO案砸430億元 亞灣超算、技算力拚年底簽約

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

民間資金投入AI與能源建設再加速。國發會10日表示，「兆元投資國家發展方案」已完成64項法規鬆綁，並成功推動首例AI算力中心促參案；首波共有三家業者提出申請，其中亞灣超算、技算力兩家已通過資格審查並完成公聽會，預計年底前完成簽約，合計投資金額約430億元。

國發會指出，兆元方案由財政部、金管會及國發會共同推動，透過創新促參機制、優化投融資條件，以及增加公共建設金融商品，引導民間資金投入國家建設。方案啟動以來，2025年民間參與公共建設簽約金額突破3,800億元、永續發展債券發行規模達2,090億元，雙雙創下歷史新高。今年截至8月底，民間參與公共建設案已簽約84件，投資金額約1,153億元，發行永續發展債券規模達914億元。

隨著政府推動五大信賴產業及AI新十大建設，國發會也將數位建設列為重點領域。數位發展部先前已函釋，具公共建設屬性的AI算力中心及相關服務可納入促參推動，再由促參專案辦公室媒合民間業者與政府合作，財政部則將相關標的納入重大公共建設範圍，提供租稅優惠。

數位發展部今年4月公告徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案，首波有亞灣超算、技算力、東南開發三家業者提出申請，前兩家已完成資格審查及公聽會程序，預計年底前簽約，合計投資約430億元；8月也已啟動第2波政策公告，希望持續增加數位建設案源。

除AI算力中心外，政府也將投資誘因延伸至能源領域。國發會表示，目前已函釋「電力交易平台輔助服務之表後儲能專案計畫」及「綠色低碳資料中心」等標的，屬於配合政策的公共投資，讓保險業投資時可適用1.28%的RBC風險係數，以及投資限額45%等公共建設優惠條件。

另一方面，《能源管理法》部分條文修正案已於今年8月經立法院三讀通過，新增能源大用戶於新設或增設時，應設置自用發電或儲能設備，也將影響未來AI算力中心的整體建設規劃。國發會指出，經濟部、數位發展部等部會研議，擴大函釋AI算力中心所需的配套能源建設，引導更多民間資金投入。

國發會表示，引導民間資金參與，挹注數位建設發展至關重要，目前優先聚焦「AI智慧應用」及「能源建設」兩大領域，持續擴大策略性產業適用公共建設投資優惠範疇，並接軌重大公共建設租稅誘因，以租稅優惠進一步強化民間自提促參規劃誘因，公私協力推進數位發展新動能。

算力 國發會 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中科攜手5廠商展現AI跨域應用實力 打造產業新動能

工研院院士：從四面向打造台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國

AI 投資熱潮擴散 亞洲半導體供應鏈評價重估契機

臻鼎砸大錢擴張載板布局 子公司禮鼎擬投資至少565億元

相關新聞

搶蘋果折疊機iPhone Duo看這！中華電信今日下午三點開放限量網路預約

蘋果宣布系列新機iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo摺疊新機，引發市場關注，果粉更是摩拳擦掌搶預購，中華電信（2412）10日宣布下午3點起，開放iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與Apple首款摺疊新機iPhone Duo限量網路預約。

遠傳周六晚上開放iPhone 18預購 新機人氣票選抽 AirPods 5

蘋果秋季發表會於今（10）日凌晨1時（台北時區）舉行，備受全球矚目的iPhone 18 Pro系列以及蘋果首款摺疊機iPhone Duo亮相。遠傳宣布，本周六（12日）晚間8時起，遠傳也與蘋果官網同步開放新申辦、續約、攜碼用戶預購，預購成功加碼送千元好禮，更看好將帶來果粉換機潮，樂觀看待今年銷售狀況。

半導體風雲／SEMICON直擊 AI驅動全球半導體來台找隊友

日前SEMICON Taiwan（台灣半導體展）剛風光落幕，為台灣帶來何種啟示？「全球半導體競賽升溫，各國除了積極砸重金打造自己的半導體產業，也不約而同來到台灣『找隊友』，讓今年的SEMICON Taiwan大變身，除參展廠商創歷年之最外，參展的國家也破歷年紀錄，甚至單獨舉辦投資論壇。」DIGITIMES分析師姚嘉洋接受聯合報數位版專訪時，下了他的註解。

晶片設計也交給AI？Nurol AI：工程師未來從「寫」變「審」

生成式AI不只會聊天、寫程式，如今也開始走進晶片研發。Nurol AI在新竹舉行的晶片設計研討會分享，AI已可協助工程師從設計概念一路做到測試，甚至讓模擬系統「開機」，但晶片一旦出錯代價高，資安、可靠性與能否查驗結果，才是AI能否真正進入半導體業的關鍵。

STCO是啥？台積電半導體分工新戰法！拉供應商進基地、一起挑戰「20人21腳」

國際半導體展期間，台積電拋出「系統技術協同最佳化」（STCO）概念，正面迎擊先進封裝領域面臨的眾多挑戰，也被台灣材料與設備業者，視為擴大研發量能的契機。

研華啟動82億擴張！橫跨全球三地…接班梯隊揭劉克振「未來5年路徑藍圖」

疫情期間，研華曾被大客戶催促赴墨西哥設廠，卻在評估過後，決定將資源投注於需求最強的美國，以及鄰近台積電的日本福岡。化被動為主動的全球布局，成為它追求高速成長的籌碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。