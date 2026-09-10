遠傳周六晚上開放iPhone 18預購 新機人氣票選抽 AirPods 5

蘋果秋季發表會於今（10）日凌晨1時（台北時區）舉行，備受全球矚目的iPhone 18 Pro系列以及蘋果首款摺疊機iPhone Duo亮相。遠傳宣布，本周六（12日）晚間8時起，遠傳也與蘋果官網同步開放新申辦、續約、攜碼用戶預購，預購成功加碼送千元好禮，更看好將帶來果粉換機潮，樂觀看待今年銷售狀況。

遠傳更在今日上午10時開放iPhone新機人氣票選，不限遠傳用戶、24小時內均可參加，參加即有機會抽中AirPods 5。

遠傳執行副總趙憶南表示，iPhone 18 Pro系列的晶片效能提升，對於順暢度、續航力、散熱都帶來有感升級，縮小的動態島進一步提升追劇族和手遊玩家的視覺體驗；機械式可變光圈主鏡頭更是今年的一大亮點，透過物理控制進光量讓拍攝品質再升級，無論是旅遊外拍、美食紀錄、日常社群分享，都能感受到名副其實的「Pro級」攝影。

趙憶南分析，雖然因為全球晶片價格上揚，iPhone新機價格有所調整，但硬體與使用體驗均有感升級，遠傳樂觀看待今年的銷售情況。

至於iPhone 18不在本次發布範圍內，趙憶南表示，從歷年iPhone新機上市的市場反應觀察，Pro系列一向是開賣最搶手的型號，且今年有iPhone Duo的加持，預期仍會有效帶動果粉換機潮。

趙憶南表示，為迎合廣大果粉的需求，遠傳推出新機人氣票選抽好禮、預購加碼千元禮，5G多元資費更涵蓋了會員回饋、影音娛樂、資安服務等符合各種使用情境的購機方案，讓用戶能充分發揮iPhone 18 Pro系列的升級體驗。

趙憶南說，iPhone貨量在開賣前幾周非常搶手，一向是供不應求，想要早點入手iPhone新機的民眾得要加快腳步。

遠傳將於本周六晚間8時起開放預購，數量有限，售完即截止，新申辦、續約、攜碼用戶均可搭配指定資費方案搶先預購，預購成功即贈送市價1,490元的半固態自帶線磁吸行動電源，另外遠傳心生活VIP最高再折5,000元，預購新機刷friDay聯名卡可再享最高5%遠傳幣回饋。

此外，遠傳再祭出加值服務最高4個月免費，包含 friDay影音暢看2個月、防駭心守護月租免收3個月、遠傳Spotify Premium首訂享4個月免費以及來電答鈴免費3個月。

遠傳friDay購物同步蘋果官網，周六晚間8時開放空機預購，遠傳用戶可至遠傳心生活APP領取專屬優惠券，還可享friDay購物空機預購優先購資格，搶先卡位熱門機型。刷friDay聯名卡除了最高5%遠傳幣回饋外，新卡友再加碼送1,500遠傳幣，使用悠遊付結帳更可享滿額送2,000元現金回饋券。