快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

亞運／中華隊男籃助教買票才能進場 籃協：事前就知情、門票協會自付

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳周六晚上開放iPhone 18預購 新機人氣票選抽 AirPods 5

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
蘋果iPhone 18 Pro系列，融合主相機首度具備可變光圈，低光源照片和影片表現更出色，景深效果令人驚豔；顏色有黑色、銀色、冰川藍及勃根地紅色，容量有256GB、512GB、1TB、2TB。遠傳／提供
蘋果iPhone 18 Pro系列，融合主相機首度具備可變光圈，低光源照片和影片表現更出色，景深效果令人驚豔；顏色有黑色、銀色、冰川藍及勃根地紅色，容量有256GB、512GB、1TB、2TB。遠傳／提供

蘋果秋季發表會於今（10）日凌晨1時（台北時區）舉行，備受全球矚目的iPhone 18 Pro系列以及蘋果首款摺疊機iPhone Duo亮相。遠傳宣布，本周六（12日）晚間8時起，遠傳也與蘋果官網同步開放新申辦、續約、攜碼用戶預購，預購成功加碼送千元好禮，更看好將帶來果粉換機潮，樂觀看待今年銷售狀況。

遠傳更在今日上午10時開放iPhone新機人氣票選，不限遠傳用戶、24小時內均可參加，參加即有機會抽中AirPods 5。

遠傳執行副總趙憶南表示，iPhone 18 Pro系列的晶片效能提升，對於順暢度、續航力、散熱都帶來有感升級，縮小的動態島進一步提升追劇族和手遊玩家的視覺體驗；機械式可變光圈主鏡頭更是今年的一大亮點，透過物理控制進光量讓拍攝品質再升級，無論是旅遊外拍、美食紀錄、日常社群分享，都能感受到名副其實的「Pro級」攝影。

趙憶南分析，雖然因為全球晶片價格上揚，iPhone新機價格有所調整，但硬體與使用體驗均有感升級，遠傳樂觀看待今年的銷售情況。

至於iPhone 18不在本次發布範圍內，趙憶南表示，從歷年iPhone新機上市的市場反應觀察，Pro系列一向是開賣最搶手的型號，且今年有iPhone Duo的加持，預期仍會有效帶動果粉換機潮。

趙憶南表示，為迎合廣大果粉的需求，遠傳推出新機人氣票選抽好禮、預購加碼千元禮，5G多元資費更涵蓋了會員回饋、影音娛樂、資安服務等符合各種使用情境的購機方案，讓用戶能充分發揮iPhone 18 Pro系列的升級體驗。

趙憶南說，iPhone貨量在開賣前幾周非常搶手，一向是供不應求，想要早點入手iPhone新機的民眾得要加快腳步。

遠傳將於本周六晚間8時起開放預購，數量有限，售完即截止，新申辦、續約、攜碼用戶均可搭配指定資費方案搶先預購，預購成功即贈送市價1,490元的半固態自帶線磁吸行動電源，另外遠傳心生活VIP最高再折5,000元，預購新機刷friDay聯名卡可再享最高5%遠傳幣回饋。

此外，遠傳再祭出加值服務最高4個月免費，包含 friDay影音暢看2個月、防駭心守護月租免收3個月、遠傳Spotify Premium首訂享4個月免費以及來電答鈴免費3個月。

遠傳friDay購物同步蘋果官網，周六晚間8時開放空機預購，遠傳用戶可至遠傳心生活APP領取專屬優惠券，還可享friDay購物空機預購優先購資格，搶先卡位熱門機型。刷friDay聯名卡除了最高5%遠傳幣回饋外，新卡友再加碼送1,500遠傳幣，使用悠遊付結帳更可享滿額送2,000元現金回饋券。

iPhone 18 AirPods 遠傳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

搶蘋果折疊機iPhone Duo看這！中華電信今日下午三點開放限量網路預約

蘋果新品發表會／折疊機iPhone Duo重磅登場 起售價1,999美元低於預期

蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相！雙雙上漲100美元

蘋果秋季發表新品 法人看好這三檔股票

相關新聞

搶蘋果折疊機iPhone Duo看這！中華電信今日下午三點開放限量網路預約

蘋果宣布系列新機iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo摺疊新機，引發市場關注，果粉更是摩拳擦掌搶預購，中華電信（2412）10日宣布下午3點起，開放iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與Apple首款摺疊新機iPhone Duo限量網路預約。

遠傳周六晚上開放iPhone 18預購 新機人氣票選抽 AirPods 5

蘋果秋季發表會於今（10）日凌晨1時（台北時區）舉行，備受全球矚目的iPhone 18 Pro系列以及蘋果首款摺疊機iPhone Duo亮相。遠傳宣布，本周六（12日）晚間8時起，遠傳也與蘋果官網同步開放新申辦、續約、攜碼用戶預購，預購成功加碼送千元好禮，更看好將帶來果粉換機潮，樂觀看待今年銷售狀況。

半導體風雲／SEMICON直擊 AI驅動全球半導體來台找隊友

日前SEMICON Taiwan（台灣半導體展）剛風光落幕，為台灣帶來何種啟示？「全球半導體競賽升溫，各國除了積極砸重金打造自己的半導體產業，也不約而同來到台灣『找隊友』，讓今年的SEMICON Taiwan大變身，除參展廠商創歷年之最外，參展的國家也破歷年紀錄，甚至單獨舉辦投資論壇。」DIGITIMES分析師姚嘉洋接受聯合報數位版專訪時，下了他的註解。

晶片設計也交給AI？Nurol AI：工程師未來從「寫」變「審」

生成式AI不只會聊天、寫程式，如今也開始走進晶片研發。Nurol AI在新竹舉行的晶片設計研討會分享，AI已可協助工程師從設計概念一路做到測試，甚至讓模擬系統「開機」，但晶片一旦出錯代價高，資安、可靠性與能否查驗結果，才是AI能否真正進入半導體業的關鍵。

STCO是啥？台積電半導體分工新戰法！拉供應商進基地、一起挑戰「20人21腳」

國際半導體展期間，台積電拋出「系統技術協同最佳化」（STCO）概念，正面迎擊先進封裝領域面臨的眾多挑戰，也被台灣材料與設備業者，視為擴大研發量能的契機。

研華啟動82億擴張！橫跨全球三地…接班梯隊揭劉克振「未來5年路徑藍圖」

疫情期間，研華曾被大客戶催促赴墨西哥設廠，卻在評估過後，決定將資源投注於需求最強的美國，以及鄰近台積電的日本福岡。化被動為主動的全球布局，成為它追求高速成長的籌碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。