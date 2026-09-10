「台灣創新技術博覽會」將登場 從AI算力到太空科技展現創新實力

2026年「台灣創新技術博覽會」將於9月17日至19日在台北世貿一館登場，跨部會合作今年以「AI 賦能創新 永續邁向未來」為主題，從AI算力到太空科技、智慧永續生態系展現創新實力。

2026年「台灣創新技術博覽會」由經濟部、國科會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛福部、環境部、數發部、國發會、中研院，今年首度加入的運動部等12個政府部會共同主辦。展會規劃創新經濟館、未來科技館、智慧永續館及發明競賽區四大專區，共有435家企業及研究機構展出1039項創新技術。

其中，創新經濟館由經濟部產發署、技術司、中企署、能源署、國營司及智慧局共同策劃，設置半導體、智慧製造、精準健康、淨零永續、跨域前瞻及台灣專利超級站六大展區，呈現AI跨域應用成果。

工研院研發二項解決AI資料中心傳輸與散熱需求的前瞻技術。其中，「3.2T矽光子光引擎技術」以光傳輸突破頻寬與耗能瓶頸，傳輸容量較前一代1.6T提升2倍，相當於每秒可傳送20部4K高畫質電影，該技術已串聯超過20家國內外廠商，共同布局3.2T AI光通訊供應鏈；「3D鋁製微流道熱虹吸散熱器」，則透過特殊流道設計快速帶走伺服器熱量，解決AI高效能運算設備散熱問題。

中光電智能機器人公司展示「無人機AI物件識別暨動態定位技術」，可即時辨識、追蹤並持續鎖定移動目標，同步回傳位置資訊，且零組件國產化率達98%以上，已取得國防部逾3,000架微型及監偵型無人機量產訂單，並與美國業者合作，產品進入警消市場，展現臺灣非紅供應鏈量產與外銷實力。

台灣自來水公司展示「智慧水務雙核心」，以採樣監測船自動巡弋與水質採樣，並結合AI分析數據，協助淨水場進行加藥決策、用電與設備管理。

神經元科技展示「智慧神經眼動診斷系統」，針對近80萬人的頭暈問題，透過頭戴式裝置與AI分析眼球轉動及不自主晃動，協助判斷眩暈病因；共同創辦人楊鈞程表示，從檢查到產出報告僅需6分鐘，效率提升2倍以上。勝行科技展示專為洗腎患者瘻管保養設計的「外接無線電子式按壓響應系統」，透過感測器監測握力與按壓節奏，並以App呈現數據，協助患者維持瘻管順暢。

產發署表示，台灣創新技術博覽會自2018年展出至今，TIE持續串聯跨部會產學研成果，今年三大主題館聚焦AI跨域應用，展現臺灣創新技術落地成果，並促進國際技術交流與合作，歡迎各界蒞臨參觀。