搶蘋果折疊機iPhone Duo看這！中華電信今日下午三點開放限量網路預約

蘋果宣布系列新機iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo摺疊新機，引發市場關注，果粉更是摩拳擦掌搶預購，中華電信（2412）10日宣布下午3點起，開放iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與Apple首款摺疊新機iPhone Duo限量網路預約。

中華電信同時宣布，iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4將於9月18日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

此外，中華電信指出，iPhone Duo摺疊新機亦將於10月23日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，讓果粉們以最快速度購得蘋果新機與新錶。

蘋果iPhone 18 Pro系列新機搭載A20 Pro晶片，配備iPhone歷來最先進的Pro相機系統，全新4800萬像素融合主相機首度加入可變光圈，電池續航力與效能亦大幅躍升；iPhone 18 Pro系列提供黑色、銀色、冰川藍色及勃根地紅色四款雅緻色彩。

此外，市場關注，蘋果首款摺疊新機iPhone Duo，打開後擁有iPhone史上最大螢幕，闔起後則以精巧設計輕鬆放入口袋。iPhone Duo搭載A20 Pro晶片，具備專業級效能、先進相機系統及全天電池續航力，摺疊設計更帶來多元全新拍攝方式，提供星光白色及夜空色兩款雅緻外觀。

為了滿足廣大果粉的期待，中華電信指出：即刻起，加入及綁定中華電信LINE官方帳號（ID:@chtemome），立即掌握第一手消息、優惠訊息與好康活動！