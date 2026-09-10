聽新聞
0:00 / 0:00
先進封裝從封裝走向系統整合 台廠材料、測試鏈迎商機
綜觀2026 Semicon Taiwan，法人分析，展會重點聚焦先進封裝與測試，FOPLP、TGV、CPO等新興技術均成為重要議題。整體產業主軸已從前段製程微縮，逐步轉向先進封裝，並進一步由單純封裝延伸至散熱、光互連與測試等系統級整合。
法人指出，台廠材料供應商也逐漸從傳統單一產品供應者，轉型為具備高度整合與技術支援能力的策略夥伴。面對晶圓廠對先進製程、高良率及量產穩定度的要求，本土材料商傾向提供涵蓋產品線整合、客製化協同研發及在地即時技術支援的一站式解決方案。
此外，先進封裝膠帶再度成為市場焦點。法人表示，半導體膠帶已從晶圓研磨、切割過程中的保護與固定耗材，逐步延伸至翹曲控制、暫時接著／解離、載板支撐及Molding脫模等高附加價值製程，相關台廠包括山太士、新寶紘。
法人表示，台積電（2330）發表的A16製程預計今年第4季量產，其中晶背供電技術為關鍵。中砂（1560）、昇陽半（8028）受惠程度較高。中砂方面，隨製程道數增加、鑽石碟使用壽命縮短，鑽石碟用量可望大幅提升，研究部預估A16整體研磨市場規模較N2成長20%至30%；昇陽半則受惠製程持續微縮，製程設備需測試、調校的參數增加，帶動檔控片用量大幅提升。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。