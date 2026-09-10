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家碩營收／8月1.54億元旺季樂觀 設子公司整合集團投資資源

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
家碩總經理詹印豐。記者尹慧中／攝影
家碩總經理詹印豐。記者尹慧中／攝影

家登集團旗下家碩（6953）今日說明，公告 115 年 8 月營收 1.54 億元，與去年同期相比成長 36.66%。累積 115 年 1 至 8 月合併營收 9.58 億元，與去年同期比較成長 15.9%。

整體營運方面，公司表示，目前訂單及出貨進度依計畫推進，第3季出貨動能持續增溫，帶動營收規模逐步攀升。展望下半年，N2 量產及 EUV相關設備需求可望成為營運成長的重要驅動力；隨後續 A14 世代布局逐步展開，亦有望延續先進製程設備需求，公司對全年營運展望維持樂觀看法。

此外，為強化集團策略投資布局並掌握未來產業發展契機，家碩擬於國內新設立 100% 持股之子公司，主要從事投資相關業務。

未來將透過子公司整合集團投資資源，提升資金運用效益及策略投資彈性，並適時掌握具發展潛力之投資機會，進一步強化集團整體競爭力家碩科技表示，隨 N2 先進製程逐步進入放量階段，並銜接後續 A14 世代布局，先進製程對EUV 光罩的需求與重要性持續提升，帶動光罩儲存、傳送、清洗及自動化設備需求同步增長。

展望中長期，家碩提到，將持續聚焦先進製程與 EUV 光罩自動化設備技術發展，掌握 N2、A14 及下一世代 EUV 技術演進所帶來的市場機會，同時透過研發創新、產品布局與策略投資三大方向，持續擴大先進製程相關產品布局，為公司中長期營運成長注入新動能。

家碩強調，憑藉長期深耕先進光罩自動化設備所累積的技術能量與產品布局，持續掌握客戶先進製程擴產及製程升級所帶來的成長機會。

在下一世代技術布局方面，隨 High-NA EUV 技術持續推進，以及未來大尺寸光罩相關技術演進，產業鏈亦積極投入新世代光罩及周邊設備研發。家碩憑藉既有 EUV 光罩自動化設備的技術基礎，積極參與相關研發與技術開發，提前布局下一世代先進製程所需之光罩儲存、傳送及自動化解決方案，持續深化公司於先進製程供應鏈的技術競爭力。

家碩 家登

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