家登營收／8月8.4億元 美國新廠下一季開始投產

家登精密（3680）10日公布2026年8月營收報告，集團合併總營收約為新台幣8.4億元，累計2026年1~8月營收已達58.9億元，與去年同期累積44.86億元相比成長31%，持續拉大成長幅度。

家登深耕半導體載具多年，兼具製造與研發量能，廠域配備50噸至2,200噸射出成型設備，可生產超大型卻仍具高精密度之載具，深獲客戶認可；另外聚焦在低釋氣、低微粒、耐磨、高潔淨度、靜電控制及運輸安全性等載具研發成果，不僅為家登累積數百項專利，更將光罩、晶圓載具的保護概念深化，並延伸至先進封裝產業，隨著製程不斷朝先進製程發展，載具是否能創造高潔淨度的保護環境將是決勝關鍵。

先進封裝載具自開發以來，不僅符合SEMI規範，亦貼近多項封裝技術演進而進行客製化設計，依據製程Cycle Time及重量控制載具層數，以搭配天車或AGV搬運使用。經過長期測試，陸續在面板級封裝廠、載板廠創造實績，伴隨封裝技術成熟量產，家登先進封裝全系列載具有機會在未來兩年放量，在台灣、大中華、韓國、美國等市場中脫穎而出，搶下第一波需求。

家登全年強勢表現已延續至下半年，伴隨海外市場營收比重提升，家登更加積極推進擴廠計畫，日本久留米廠已完成上梁，預計2027年完成廠房建置，並依照客戶需求逐步踏入量產；美國亞利桑那州航太與半導體零組件加工產線預計下一季開始投產，在既有倉辦架構下啟動基礎加工量能，以航太需求為主，未來有機會逐步擴大半導體製造能力。

家登超前部屬所有海外生產量能，現階段規模雖遠不及台灣，但卻充分體現家登伴隨客戶成長及擴張之決心與策略布局，家登必須取得先機，再透過不斷優化過程提升良率、降低成本來確保每一個海外基地獲得成功，成為客戶長期發展最堅實的夥伴。