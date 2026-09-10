AI 投資熱潮擴散 亞洲半導體供應鏈評價重估契機

全球科技產業成長主軸仍聚焦於AI發展，但市場資金布局正逐步出現新的轉變。過去幾年，AI投資熱潮主要由美國大型科技企業領軍，帶動相關科技股評價大幅提升。然而，隨著AI產業從概念驗證邁向大規模落地應用，市場關注焦點也開始由需求端延伸至供給端，資金逐漸轉向掌握AI基礎建設與半導體供應鏈核心環節的亞洲市場，尋找下一波成長機會。

從近期市場表現來看，亞洲科技股展現相對強勢格局。根據統計，MSCI亞太（含日本）指數今年以來漲幅已超過23%、MSCI亞洲不含日本超過24%，均明顯優於MSCI世界指數的14%。受惠於企業獲利優於預期，以及市場對AI長期需求持續成長的信心回升，亞洲科技產業持續吸引資金流入。

尤其台灣、南韓及日本所構成的半導體供應鏈，在先進製程、先進封裝、記憶體與半導體設備等關鍵領域具備全球領先優勢，市場也開始重新評價亞洲科技企業在AI時代的重要戰略地位與長期成長潛力。

安聯投信表示，若美國科技巨頭掌握AI需求端與應用創新的發展紅利，亞洲科技產業則掌握AI落地最關鍵的製造與供應鏈能力。隨著AI資本支出持續擴張，從先進製程、CoWoS先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、ABF載板到AI伺服器等相關領域，均有望持續受惠，亞洲半導體供應鏈也可望成為下一階段AI投資布局的核心焦點。

安聯投信表示，看好AI驅動全球半導體產業進入新一輪成長循環，重磅推出00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金。憑藉投資團隊逾26年深耕台股與半導體產業鏈的研究經驗，基金採主動式投資策略，聚焦具高訂價能力、高毛利率及高成長潛力的亞洲半導體龍頭企業，布局從晶片設計、製造到先進封裝的關鍵供應鏈，為投資人打造一次到位的亞洲半導體投資方案。

基金由安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中操盤，透過靈活選股與產業研判，掌握AI浪潮下科技巨頭與新興贏家並進的投資機會。

展望後市，00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金經理人蕭惠中表示，AI發展趨勢仍將持續推動半導體產業成長，其中三大方向尤其值得投資人關注。首先，AI資本支出仍處於擴張周期。

蕭惠中分析，從近期大型雲端服務供應商（CSP）法說會內容觀察，各大業者對AI基礎建設投資態度依舊積極，市場對2026年至2027年AI資本支出的延續性已逐漸形成共識。無論是AI伺服器、資料中心建置、高速網通設備，或液冷散熱等基礎設施，皆可望受惠於企業加速導入AI應用帶來的需求成長。

其次，先進封裝與HBM仍是產業鏈關鍵環節。蕭惠中指出，CoWoS先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）及ASIC客製化晶片，仍是目前市場最關注的AI供應鏈環節。隨著AI模型規模持續擴大、推論需求快速增加，全球算力競賽持續升溫，相關供應鏈需求可望維持高檔，進一步強化台灣與南韓在全球半導體產業中的戰略地位。

第三，亞洲供應鏈重要性持續提升。蕭惠中認為，亞洲已成為全球AI硬體供應鏈最核心的聚落。台灣在晶圓代工、先進製程與先進封裝領域居於領先地位；南韓掌握HBM與DRAM技術優勢；日本則在半導體設備、材料與精密製造領域具備關鍵競爭力。三大市場共同構築完整且高度競爭力的半導體生態系，形成短期內難以取代的產業護城河。

蕭惠中表示，隨著AI產業逐步由概念驗證邁向獲利實現階段，市場資金關注焦點正由需求端逐步擴散至供給端。未來無論是CoWoS先進封裝、HBM、高階ASIC、高速傳輸架構，乃至資料中心、電力基礎設施與電源管理等相關領域，皆有望持續受惠於AI資本支出擴張趨勢。

安聯投信進一步表示，若美國科技巨頭代表AI需求端的創新與應用能力，亞洲半導體供應鏈則掌握AI供給端不可或缺的關鍵技術與產能。在全球AI投資持續深化、產業鏈價值日益擴大的趨勢下，兼具技術領先優勢、產業地位與成長能見度的亞洲半導體企業，可望迎來新一波評價重估機會，並持續扮演AI時代的重要受惠者。