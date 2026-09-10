蘋果摺疊機iPhone Duo亮相 手機便攜結合平板大螢幕

蘋果公司（Apple）今天發表外界期盼已久的首款摺疊智慧型手機iPhone Duo，這是執行長特納斯（John Ternus）於9月1日掌舵後，蘋果公司舉行的首場發表會。

法新社報導，三星（Samsung）開創摺疊機品類7年後，蘋果如今才推出首款摺疊產品，但外界預期這家美國科技巨頭將拿下相當可觀的市場版圖。

在加州古柏迪諾（Cupertino）蘋果總部的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater）播放的影片中，特納斯表示：「其他人打造的摺疊機，感覺就像把兩支手機笨拙地黏在一起。」

本月接替庫克（Tim Cook）的前蘋果硬體部門負責人特納斯說，蘋果希望打造一款擁有大螢幕的裝置，「使用起來就像iPad一樣自然直覺」。

這種設計本質上結合了智慧型手機的便攜性與平板電腦的較大螢幕，讓使用者不必攜帶平板尺寸的裝置，就能享有更大螢幕。

iPhone Duo摺疊後大致呈護照大小與形狀，採用鈦金屬打造，配備7.6吋（19公分）內螢幕與5.4吋（14公分）外螢幕。

蘋果表示，Duo提供兩種顏色選擇，分別是「星光白色」與「夜空色」，將於10月23日開始在70個國家上市銷售。

蘋果宣傳這款手機的多鏡頭配置，包括一個外側前置鏡頭、兩個後置鏡頭與一個內側鏡頭。當裝置完全展開時，這些鏡頭可同時運作。

據路透社報導，蘋果表示，iPhone Duo將搭載A20晶片以驅動螢幕顯示，並配備蘋果自行設計的全新C2數據機晶片；這是擺脫對高通（Qualcomm）無線數據晶片依賴的舉措之一。

Duo起售價為1999美元（約新台幣6萬3000元），略高於三星Galaxy Z Fold8起售價約1899美元。

蘋果還宣布一項名為Apple Upgrade的全新月租方案，讓消費者可以分期在1年或2年內付清款項。

三星於2019年推出業界首款主流摺疊智慧型手機Galaxy Fold。

根據國際數據資訊（IDC）數據，摺疊智慧型手機在整體市場僅占極小比例，占全球出貨量不到2%，但隨著蘋果加入戰局，預期將拿下約1/3需求。

IDC資深研究分析師考爾（Kiranjeet Kaur）向法新社表示：「蘋果摺疊式iPhone極有可能改變中國與全球市場的競爭態勢。」

蘋果高層同時展示了iPhone 18 Pro與18 Pro Max手機，這是蘋果知名非摺疊主力機種的最新版本。iPhone 18 Pro與Pro Max起售價分別為1199美元與1299美元，比17 Pro與Pro Max起售價調漲100美元。