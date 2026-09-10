聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相！雙雙上漲100美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
新款iPhone 18 Pro。圖擷取自蘋果直播
新款iPhone 18 Pro。圖擷取自蘋果直播

蘋果公司在秋季新品發表會推出iPhone 18 Pro與尺寸更大的Pro Max版本，搭載採用台積電2奈米製程的A20 Pro晶片，意味著新機成為全球首款採用台積電最新製程技術的智慧手機。在記憶體供應吃緊之際，兩款新機起售價均較上一代調漲100美元。

CNBC報導，iPhone 18 Pro外觀與去年的17 Pro相近，並新增冰川色與勃根地酒紅色。

新機搭載的A20 Pro晶片採用重新設計的核心，蘋果宣稱具備「桌上型電腦等級」效能，可加快人工智慧（AI）運算。

A20 Pro搭載6核心中央處理器（CPU），包括兩個速度提升最高20%的超級核心，以及四個節能核心；另配備7核心繪圖處理器（GPU），效能提升40%。專門處理AI運算的神經網路引擎，則從上一代的一組增至兩組，核心總數由16個增至32個，運算能力提高至兩倍。此外，記憶體頻寬增加50%，新封裝將晶粒與記憶體並排配置，讓晶片直接連接均熱板，改善散熱。

6月公布時反應平淡的Siri AI，如今也正式亮相。蘋果在直播中形容，這是「全新版本的Siri」，能在使用者既有的應用程式中執行操作，包括第三方應用程式，支援超過30萬款App。

相機方面，新款iPhone的一大升級是加入可變光圈，透過實體光圈葉片調整景深與散景效果。

蘋果另推出Apple Reference Image功能，讓使用者確認照片由iPhone相機拍攝，而非AI生成。蘋果發表會講者表示，這項功能從感光元件著手，由全新主相機在拍攝當下，對照片資料進行像素層級的安全簽署，協助證明照片的真實性。這項功能不會在歐盟或中國推出。

全球零組件供應短缺，尤其記憶體供應吃緊之際，蘋果也調漲新機售價。iPhone 18 Pro售價1,199美元起，Pro Max則為1,299美元起，均較上一代調漲100美元。兩款手機將於9月12日在美國開放預購，18日出貨。

iPhone 蘋果 發表會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

比三星還要貴？蘋果首款折疊機名稱曝光 傳售價2000美元起跳

台積電、鴻海 認購來電

蘋果發表會明登場 光學鏡頭股齊漲、玉晶光漲停創新高

蘋果折疊iPhone恐缺貨 開賣初期可能跟不上需求

相關新聞

手機晶片雙雄AI戰火升溫 高通拿下亞馬遜1.9兆元大單

高通AI布局大突破，拿下雲端巨頭亞馬遜雲端服務（AWS）客製化AI推論晶片為期十年、總金額上看600億美元（近新台幣1.9兆元）大單，亞馬遜並取得入股高通權利，最高可斥資40億美元（約新台幣1,260億元）認購高通股票。

蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相！雙雙上漲100美元

蘋果公司在秋季新品發表會推出iPhone 18 Pro與尺寸更大的Pro Max版本，搭載採用台積電2奈米製程的A20 Pro晶片，意味著新機成為全球首款採用台積電最新製程技術的智慧手機。在記憶體供應吃緊之際，兩款新機起售價均較上一代調漲100美元。

鎧俠喊記憶體價格漲夠了 業界預期相關紅利漸降溫…牽動台廠

記憶體缺貨漲價態勢延燒之際，日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）執行長太田裕雄9日卻示警「記憶體價格漲夠了！」。

鎧俠喊出為記憶體漲價潮踩煞車！科技通膨有解 品牌廠樂見

記憶體價格大漲導致科技通膨，上游原廠賺得盤滿缽滿，品牌與下游廠商卻苦不堪言，消費者也遭殃。隨著鎧俠喊出為記憶體漲價潮踩煞車，NAND晶片價格若回檔，有助打開科技通膨這個壓力鍋，不論是PC品牌或是手機品牌廠，例如華碩、宏碁、微星與技嘉等都樂觀其成。

手機晶片雙雄布局資料中心 各顯神通

高通進軍資料中心AI晶片市場，雖然時程並沒有比別家業者來得早，但有備而來，到目前為止的戰果來看，算是後發先至，並未錯過龐大的AI基礎建設商機。

蘋果新品發表會／特納斯首秀重現賈伯斯手法 宣示iPhone成個人AI中樞

蘋果公司（Apple）在美西時間9日上午10時（台北時間10日凌晨1時），舉行名為「驚喜耀現，開新篇」的秋季新品發表會，也是特納斯接任執行長後的首秀。他在開場演說中闡述對人工智慧（AI）的願景，將iPhone定位為結合強大AI能力、深入理解使用者生活的「智慧個人中樞」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。