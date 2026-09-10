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幾秒就能做完的事…別花四年學AI 蔡明忠、張國恩東海開學第一課

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
富邦集團董事長蔡明忠揭示大學第一堂課：「人最重要的，就是要學習做自己。」東海大學提供
富邦集團董事長蔡明忠揭示大學第一堂課：「人最重要的，就是要學習做自己。」東海大學提供

富邦集團董事長蔡明忠首次以東海大學董事身分公開出席「大學入門」新生開學典禮，與校長張國恩共同為逾3,200名新生揭開大學第一堂課，「人最重要的，就是要學習做自己。」張國恩則直指AI（人工智慧）時代的大學教育：「不要花四年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情。」兩人同樣直指，AI愈強，人愈要知道自己是誰。

東海大學115學年度「大學入門」新生開學典禮，今年以「Response・Ability」為主題，將「責任」重新詮釋為回應的能力，期待新生在面對自己、他人與世界時，能理解問題、做出選擇，並為選擇負責。

蔡明忠從52年前也是東海新鮮人的故事出發，把半世紀的人生、創業與國際經驗，濃縮成給年輕世代的五個提醒：學習做自己、保持好奇並培養觀察力、多交些好朋友、學好一個外國語言及培養國際觀、保持信念。

蔡明忠回憶，52年前自己也和台下學生一樣，是剛踏入東海校園的新鮮人。那是他第一次離開家、第一次住宿，也是許多人生「第一次」發生的地方。雖然後來轉學臺灣大學法律系就讀，但他坦言，東海短短一年，對往後的人生產生深遠影響。

蔡明忠給新生的第一個提醒，就是「學習做自己」。他表示，「人最重要的就是要學習做自己。」做自己不是任性，而是誠實面對自己。

他引述「吾日三省吾身」，強調唯有不斷反省，才能真正認識自己的優點、缺點與想走的方向。大學四年不要急著替人生定型，也不必只想著畢業後進哪一家科技大廠，而要允許自己嘗試、犯錯、跨領域甚至重新選擇，在一次次探索中逐漸找到真正適合自己的位置。

第二個提醒，是保持好奇心，學會觀察世界與掌握機會。蔡明忠談到自己的創業歷程，返台後與父親、弟弟共同投入事業，從百貨、金融一路走到電信與數位零售。後來台灣電信市場開放，投入台灣大哥大（3045）；消費型態持續改變，又從電視購物走向momo電商。

回頭看，這些看似連續的選擇，其實每一個當下都充滿未知。他提醒學生，「機會是留給準備好的人」，成功未必只是比別人聰明，而是能不能保持好奇、持續觀察世界，在變動裡看見別人還沒看見的機會。

第三個提醒，是多交些好朋友，珍惜大學裡遇見的人。蔡明忠坦言，自己後來轉學臺大，反而沒有太多同學成為真正親近的朋友；直到今天，最好的朋友，仍是當年東海大一同寢室的三位室友。

他說，當年大家都還年輕，沒有利益關係，也沒有太多現實衝突，彼此真誠相交，最後成為一輩子的朋友。因此他鼓勵新生，大學不只是來學知識，更重要的是「認識人、學習怎麼跟人相處」。不要讓四年只剩手機與螢幕，要多參加活動、認識不同背景的人。

真正珍貴的人際關係，往往正是在彼此還沒有利益算計的時候建立，而這些朋友，也可能陪你走過人生最長的一段路。

第四個提醒，是學好一個外國語言並培養國際觀。蔡明忠鼓勵學生，學好外語、接觸不同文化，成為胸懷世界的「地球人」。他自己大學畢業後赴美留學，那不只是第一次出國，甚至是人生第一次搭飛機。也因為真正離開熟悉環境，才開始理解世界有多大。

他提醒新生，未來無論科技、金融、教育或藝術，都會面對跨國界、跨文化的合作與競爭，因此現在就要開始問自己：「下一個十年，世界會怎麼走？我在這其中，希望扮演什麼樣的角色？」

第五個提醒，是保持信念。面對AI快速發展，蔡明忠也提醒，未來答案與知識會愈來愈容易取得，但科技無法替一個人決定什麼是值得追求。AI可以提供答案，卻不能替你回答「我要成為誰」。所以愈是AI時代，愈要認識自己、建立判斷力，也要清楚自己真正相信什麼。

除了五個提醒，蔡明忠最後留下的，反而是最生活、也最像老學長的一段叮嚀。他提醒學生，追求理想的同時一定要照顧自己，「要好好吃飯、規律運動、維持正常作息。」不要把忙碌當成努力的唯一證明，也不要因為課業、社團或未來焦慮而犧牲身心健康。

遇到挫折要學會調適，壓力太大時，也要知道向朋友、師長或專業資源求助。人生不是短跑，真正重要的是讓自己有能力走得久、走得遠。

張國恩則把問題進一步拉回AI時代「大學究竟要培養什麼樣的人」。他指出，知識可以被AI取代，能力會被AI部分取代，但態度永遠不會被取代。

過去教育的重要任務，是讓學生獲得足夠的知識；如今AI幾秒鐘就能提供大量資訊與答案，未來真正重要的，已不是記得多少，而是能不能判斷AI提供資訊的真假、能不能理解問題本身，以及能不能提出真正重要的問題。

他更提醒全體新生：「不要花四年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情。」AI時代真正的競爭，不是和AI比誰做得快，而是能不能利用AI，把原本做不到的事情做到。「AI不是取代你的思考，而是用來放大你的能力。」

張國恩期許新生培養「追求完美」與「負責任」兩種態度。他說，追求完美不是永遠不能犯錯，而是不輕易接受「差不多就好」，知道事情還能更好，就願意多想一點、多做一點、多修正一點；負責任則是理解AI可以提供分析與建議，但最後做決定、承擔結果的仍然是人。

面對AI浪潮，東海近年積極推動AI教育，重點不是讓學生依賴AI，而是學會與AI協作。從AI教學環境、跨域課程、半導體與智慧科技人才培育，到國際交流與博雅教育，東海希望培養能駕馭科技，而不是被科技取代的人才。

THE世界大學影響力排名亦躍升全球第85名、台灣第3名。張國恩表示，「招好招滿」值得欣慰，但真正的責任，是讓每一位踏進東海的新鮮人，四年後都帶著AI無法取代的能力離開校園。

東海大學校長張國恩(右)提醒全體新生：「不要花四年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情。」東海大學提供
東海大學校長張國恩(右)提醒全體新生：「不要花四年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情。」東海大學提供

東海 蔡明忠 東海大學

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