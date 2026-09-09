震撼！鎧俠CEO喊「記憶體價格漲夠了」 NAND台廠神經緊繃

記憶體缺貨漲價態勢延燒、報價大漲之際，日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）執行長太田裕雄9日卻示警「記憶體價格漲夠了！」。

鎧俠是這波記憶體景氣大多頭，第一家喊出要為報價漲勢踩煞車的記憶體大廠，震撼市場。

AI驅動的記憶體需求狂潮正蔓延中，市場普遍看多記憶體缺貨大漲價態勢延續，連華爾街分析師都拚命喊多之際，太田一席話，潑了多頭一大桶冷水，並牽動群聯（8299）、威剛（3260）、十銓（4967）、旺宏（2337）、創見（2451）、宇瞻（8271）等台系NAND相關業者，先前享有的低價庫存增值與漲價紅利恐逐步降溫。

今年4月接掌鎧俠的太田接受彭博資訊訪問時直言，記憶體價格已經漲得夠多了，他已要求業務團隊不要大幅提高資料中心業者的價格，以免打擊AI產業的投資意願。

太田認為，「即使是超大規模業者，預算也是有限的」，若價格繼續失控上漲，最終恐傷害AI投資意願，反過來衝擊整體記憶體市場與長期成長。他同時淡化和股東兼競爭對手SK海力士深化合作的可能性。

鎧俠是蘋果、輝達等科技大咖主力記憶體供應商，根據研調機構集邦科技（TrendForce）統計，鎧俠第2季全球NAND Flash市占率約13.6%，排名第四，與老三美光差距不大，在全球NAND市場極具影響力。鎧俠此時主動為NAND價格漲勢踩煞車，震撼市場，並使得公司9日股價由紅翻黑。

法人分析，這一波記憶體價格漲勢，只能用「凶猛」形容。鎧俠截至6月止單季NAND平均售價較前一季大漲約70%，再前一季價格漲幅甚至超過一倍，短短半年價格呈現跳躍式上升。

另外，AI資料中心大舉擴建，企業級固態硬碟（SSD）需求爆發，加上原廠資本支出優先轉向DRAM、HBM，使NAND新增產能有限，供需缺口迅速放大，也讓原廠取得近年罕見的強勢議價權。

DRAM同樣漲聲不斷，業界指出，AI伺服器對HBM、高容量DRAM需求持續墊高，加上傳統伺服器、PC及手機所需記憶體供給遭排擠，讓這一輪記憶體行情從高階產品一路外溢至傳統應用，形成DRAM、NAND同步上漲的罕見榮景。

如今鎧俠帶頭喊要為這波記憶體報價強勁漲勢踩煞車，引發關注，業界認為，目前產業多頭趨勢不變，但若記憶體價格強勁漲勢延續，對終端買氣非常不利。