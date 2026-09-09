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潮州三環大漲陶瓷封裝基座報價 九豪、同欣電等台廠樂透

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

供應鏈流傳大陸電子陶瓷龍頭潮州三環集團最新陶瓷封裝基座漲價通知，11月起標準品漲幅最高超過15%，客製化產品更是「議價處理」，11月起生效。三環集團大漲價，法人看好，有望為陶瓷基板及封裝產品創造漲價空間，台廠九豪（6127）、同欣電受惠大。

根據供應鏈提供的三環集團通知函，內容提到，近年陶瓷封裝基座主要原材料價格持續處於高檔，其他主輔材料成本居高不下，加上人工成本增加，供需緊張情勢尚未緩解，為維持產品長期投入及企業穩定經營，因此決定調整報價。

就漲價細節方面，通知函提到，標準品「2016」及以下規格漲幅自10%起跳，「2520」及以上規格漲幅自15%起跳，客製化產品則將依實際成本與客戶另行議價，新價格預計11月1日起生效。

業界分析，潮州三環在全球陶瓷封裝基座市場具有重要地位，此次針對不同尺寸產品全面調價，不僅反映成本上揚，也意味先前低價競爭壓力有望舒緩，凸顯產業成本與供需結構轉變，有望為陶瓷基板及封裝產品打開價格空間，九豪、同欣電等台廠受惠大。

隨著龍頭廠價格墊高，其他供應商後續報價可望獲得支撐之際，部分客戶也可能啟動第二供應來源認證，同步為九豪、同欣電帶來潛在轉單商機。

其中，九豪為台灣精密陶瓷基板廠，主力產品涵蓋氧化鋁基板、LED封裝基板、混合積體電路（Hybrid IC）基板及車用感測元件基板。法人分析，隨著龍頭喊漲陶瓷材料及封裝基座報價走揚，九豪除了產品售價具備調整空間，也有機會受惠客戶分散供應鏈，帶動產能利用率與產品組合改善。

同欣電以陶瓷電路板及利基型封裝見長，並結合高導熱、高可靠度陶瓷基板，提供功率半導體模組封測等一站式服務。

業界評估，在AI高速運算、光通訊、車用電子及高功率元件對散熱與可靠度要求提升下，陶瓷材料價值持續上升，此次產業龍頭調價，有助同欣電強化產品議價基礎，惟實際效益仍須觀察成本轉嫁及後續接單情況。

同欣電 潮州 樂透

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