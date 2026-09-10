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台積電1.4奈米廠拚提前量產 中科二期四座新廠明年起接棒投產

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
台積電中科擴建二期1.4奈米建廠全面加速，P1廠目前已完成鋼構結構體，預計明年4月即可試機，明年下半年可望量產。記者宋健生／攝影
台積電中科擴建二期1.4奈米建廠全面加速，P1廠目前已完成鋼構結構體，預計明年4月即可試機，明年下半年可望量產。記者宋健生／攝影

台積電（2330）1.4奈米超級聚落成形，中科二期園區四個廠明年起接棒量產；中科管理局昨（9）日證實，台積電中科擴建二期1.4奈米建廠全面加速，第一座（P1）廠目前已完成鋼構結構體，預計明年4月即可試機，明年下半年可望量產。

據了解，台積電已向中科管理局提出申請，在基地建置兩座臨時辦公室，預計明年4月同步完工，首批將有5,400餘名營運及外包人員進駐。這也代表P1廠將在明年4月啟動試機，下半年就有機會量產，較原訂2028年量產進度超前許多。

中科管理局指出，台積電中科二期園區先進製程新廠去年10月動工，規劃興建四座1.4奈米廠，近2,000名工人日夜趕工。第一座P1廠目前已完成鋼構結構體，正進行樓板與外牆施工，明年初完成廠房建設。至於第二座（P2）廠，已展開基地混凝土澆灌等基礎廠房建設，隨後進行鋼構結構體工程，若按照進程規劃，將於明年10月完工，兩座1.4奈米廠房有望提前在明年陸續量產。

台中市長盧秀燕上月底偕同市府團隊前往新廠基地了解工程進度及後續投資需求，對台積電投資台中深具信心，市府也將全力協助投資落地。

台中市政府經濟發展局指出，目前台積電中科第三座（P3）廠也已取得建照，第四期（P4）廠正申請建照中。中科管理局提到，其中科四座新廠計畫均以半年落差建置，P3廠預計2028年第2季完工，P4廠訂同年第4季完工。

其中，P2廠明年下半年完工後，屆時將再增加1,000名營運人員進駐，至於整個二期四座新廠全數完工投產，預計總員工數在9,000至1萬人。

中科管理局指出，台積電1.4奈米新廠完工量產後，根據先前籌備簡報，年營業額估為5,000億元，但實際仍要等竹科寶山二廠產能出來後才能估算，以目前製程成本與市場需求，「5,000億元可能是低估了」。

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