台積電1.4奈米就位 供應鏈動起來

台積電（2330）中科二期基地規劃四座1.4奈米新廠，建置進度超前約半年，首座廠房（P1）預計明年4月完工啟動試機。隨著建廠進度超前，相關供應鏈版圖正掀起新一波拉動效應。

高階半導體設備跨入1.4奈米世代，對於微影、蝕刻、檢測等精密設備的規格與精準度要求嚴苛，全球半導體設備大廠及本土代理、在地化精密零組件供應商將迎來裝機高峰。

業界分析，台積電中科擴廠效應近幾年持續發酵，全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）、日本最大半導體設備商東京威力科創（TEL）、半導體製程控制與設備一哥美商科磊（KLA）先後進駐台中七期，向台積電靠攏。除了先進製程擴廠之外，台積電最近傳出有意買下鄰近中科15廠的友達（2409）中科L7與L5C廠，為未來CPO所需的大尺寸光電整合預作準備。

台積電在中科的布局，光學端由指標廠大立光（3008）接棒。大立光近期在台中南屯、台中工業區及鄰近精密機械聚落連續取得土地與廠房，六筆交易合計逾69億元，市場解讀為CPO量產暖身。

中科1.4奈米新廠的落成與投產，從上游的精密機械、中游的晶圓製造與封測，到下游的應用端，群聚效應不僅帶動中部地區的產值與就業機會，也促使更多國內外設備與材料供應商選擇就近設廠，形成高密度的在地支援生態系。