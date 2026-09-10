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台積電先進製程能見度 看到2030年

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）先進製程進度明確，本季埃米世代量產持續推進，已量產的2奈米五個廠產能搶手，也正進行多個先進製程節點量產或生產準備作業。隨著高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術導入量產，整體規畫能見度已經看到2030年以後。

台積電A16製程預計於2026年下半年生產就緒，業界盛傳持續由晶圓20廠領先操刀，確保埃米世代首批準備作業無縫接軌。

台積電今年已預定三個關鍵節點推進，包含2026年推進3奈米家族的N3C技術量產，2奈米家族N2P並預計今年下半年量產，以及A16預計於2026年下半年生產就緒。

先進製程 奈米 晶圓

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