台積電先進製程能見度 看到2030年

蘋果公司在秋季新品發表會推出iPhone 18 Pro與尺寸更大的Pro Max版本，搭載採用台積電2奈米製程的A20 Pro晶片，意味著新機成為全球首款採用台積電最新製程技術的智慧手機。在記憶體供應吃緊之際，兩款新機起售價均較上一代調漲100美元。

2026-09-10 02:09