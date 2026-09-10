手機晶片雙雄布局資料中心 各顯神通

高通進軍資料中心AI晶片市場，雖然時程並沒有比別家業者來得早，但有備而來，到目前為止的戰果來看，算是後發先至，並未錯過龐大的AI基礎建設商機。

高通在去年台北國際電腦展（COMPUTEX）宣布公司多元化策略的下一步，將是進軍資料中心市場，震撼業界，當時沒有立刻把相關產品線端上桌，只是預告新一代CPU將專為AI時代打造，目標為建構「AI原生資料中心」，以高效能與極低功耗為設計核心，挑戰傳統市場戰局，並已與沙烏地阿拉伯的業者合作開發相關領域產品。

去年10月，高通推出新一代專為資料中心AI推論最佳化的解決方案，是以其AI200與AI250晶片為基礎打造的加速卡及機架系統，與Humain合作，在沙烏地阿拉伯部署AI基礎設施。

今年6月，Meta與高通也展開策略性合作，高通成為Meta資料中心CPU的供應商。高通的Qualcomm Dragonfly C1000預計在Meta新一代伺服器機群提供運算能力。

相較之下，聯發科（2454）在資料中心市場的布局進度顯得低調，除了外界認定Google是其「美系大客戶」，聯發科僅表示還有第二款AI加速器ASIC也進展順利，持續朝2028年量產目標推進，並有信心市占率會隨著這款ASIC放量而增加，以及強調持續深耕與多家客戶在資料中心ASIC的合作機會。

聯發科近期獲得輝達與Google母公司Alphabet認購海外可轉換公司債，親上加親，彰顯出產業大咖對其抱持的信心。可預期後續聯發科與博通、邁威爾、高通等業者，在資料中心ASIC市場仍會呈現各顯神通，當仁不讓激烈廝殺的戰況。