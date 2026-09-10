工研院：四面向攻AI無人載具

工研院院士們於院士會議中建言，台灣在無人載具領域已具備堅實的硬體優勢，儘早研議AI無人載具產業的基礎設施支持機制與政策布局，凝聚產業發展的優先政策方向，讓台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國。

工研院7日舉行年度「院士會議」，以「開創AI無人載具新局」為主題，邀集院士共同探討AI導入無人機、機器人等具體建言。院士們建議，未來應從人才、市場、法規、技術四大面向推進產業發展：

一、人才面：以市場與場域帶動跨域人才，工研院扮演產業加速器角色。

國外產學界近年更加重視年輕世代的系統思考與判斷，及人與AI協作、共創價值的能力，工研院則可扮演企業導入AI技術的加速器，協助業者跨越系統整合門檻，提升產業競爭力。

二、市場面：市場先行，聚焦具規模的特定應用與非紅供應鏈契機。

發展AI無人載具可優先鎖定具規模的特定市場與應用需求，如讓AI代理能夠以標準化方式操作實體硬體設備的模型硬體標準（MHS），盼藉此幫助國內業者能提供相關AI代理時代的應用產品或零組件。建議由工研院擔任經濟部體系下的技術與市場主導單位，聚焦救災、農業、醫療物資運送及通訊韌性等應用。

三、法規面：加速試驗鬆綁，讓臺灣成為新技術的驗證場域。

政府應建立跨部會協調機制，並優化既有沙盒機制、輔以適當保險措施，提供可執行實際任務的開放測試與驗證場域，讓新技術先在國內充分驗證，再拓展海外市場，確保國內業者的產品開發符合海外市場標準。

四、技術面：強化系統整合、AI協同與共通架構能力。

政府應積極推動共通介面、開源架構與模型硬體標準，以及AI與硬體介接的共通規範，降低AI模型串接不同硬體的門檻。工研院可帶領業界共同開發多代理人系統、無人機群飛技術與AI系統平台，以及國內自主AI模型及代理技術。同時強化國內系統整合與第三方驗證能力，並與國際大廠合作爭取參與規格制定，孕育更多台灣自主品牌。