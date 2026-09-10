鎧俠喊出為記憶體漲價潮踩煞車！科技通膨有解 品牌廠樂見

記憶體價格大漲導致科技通膨，上游原廠賺得盤滿缽滿，品牌與下游廠商卻苦不堪言，消費者也遭殃。隨著鎧俠喊出為記憶體漲價潮踩煞車，NAND晶片價格若回檔，有助打開科技通膨這個壓力鍋，不論是PC品牌或是手機品牌廠，例如華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）與技嘉（2376）等都樂觀其成。

現在記憶體占消費性終端裝置成本占比節節攀升。以PC為例，此波記憶體缺貨大漲價前，記憶體占整體物料清單表（BOM）成本約一成，現在已經漲到兩成以上甚至更高，使得PC、手機等終端裝置只能漲價因應，但也因而削弱買氣。

業界直言，一台電腦需要搭載的電子元件高達成千上百個，單是記憶體就占BOM表成本兩成以上，非常驚人。

代工大廠仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）先前不諱言，若記憶體價格漲勢延續，占BOM表成本比重最高可能提高到約40％。

業界認為，若記憶體價格不再上升，科技通膨狀況可望獲得舒緩，中長期有利整體電子業發展。

市調機構集邦科技（TrendForce）則表示，進入2026年後，筆電用DRAM、NAND Flash供應明顯轉緊，不僅價格飆高，長短料問題也日益嚴重，導致品牌廠的備料策略面臨更高的不確定性。