聽新聞
0:00 / 0:00

手機晶片雙雄AI戰火升溫 高通拿下亞馬遜1.9兆元大單

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
高通AI布局大突破，拿下雲端巨頭亞馬遜雲端服務（AWS）客製化AI推論晶片為期十年、總金額上看600億美元（近新台幣1.9兆元）大單，亞馬遜並取得入股高通權利，最高可斥資40億美元（約新台幣1,260億元）認購高通股票。路透
高通AI布局大突破，拿下雲端巨頭亞馬遜雲端服務（AWS）客製化AI推論晶片為期十年、總金額上看600億美元（近新台幣1.9兆元）大單，亞馬遜並取得入股高通權利，最高可斥資40億美元（約新台幣1,260億元）認購高通股票。路透

高通AI布局大突破，拿下雲端巨頭亞馬遜雲端服務（AWS）客製化AI推論晶片為期十年、總金額上看600億美元（近新台幣1.9兆元）大單，亞馬遜並取得入股高通權利，最高可斥資40億美元（約新台幣1,260億元）認購高通股票。

手機市場邁入高原期，手機晶片雙雄聯發科（2454）、高通紛紛搶進AI新事業，點燃新戰火。聯發科已取得Google的TPU客製化晶片設計訂單，並獲得輝達斥資35億美元認購海外可轉債（ECB）同時延伸雙方合作。聯發科AI布局「左擁Google、右抱輝達」之際，高通也找上亞馬遜，讓手機晶片雙雄AI新事業戰火更加火熱。

高通與聯發科不約而同從邊緣運算跨入資料中心應用領域。高通預計與亞馬遜合作，為亞馬遜生產數代的客製化晶片，包括AI推論客製化晶片、資料中心高速互連所需的光學連接解決方案等，主要部署於大規模AI資料中心。依照協議，高通將提供亞馬遜認股權益，亞馬遜可以每股161.26美元認購最多2,500萬股高通股權，約值40億美元。亞馬遜將依照採購金額分階段取得認購權，相關採購額度在未來十年最高可達600億美元。

高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）表示，今年10月起的財會年度第1季就可開始認列亞馬遜帶來的營收，非常有信心全年達成資料中心營收50億美元的目標。他形容這項協議只是「許多協議中的第一個」，公司也正與另一家超大規模雲端業者密切接洽中。

高通透過結盟亞馬遜，強化進軍資料中心的氣勢。先前Meta及沙烏地阿拉伯Humain已採用高通資料中心晶片。外媒先前報導，高通也與TikTok母公司字節跳動達成AI晶片供應協議。

亞馬遜透過攜手高通，也可望提高自研晶片，降低對輝達AI晶片依賴。亞馬遜從2020年起推出AI加速器Trainium，已拿下OpenAI、Anthropic與Uber等重量級客戶，亞馬遜4月表示，相關晶片已有超過2,250億美元的採購承諾。

市場認為，聯發科為美系大客戶打造的首款AI加速器ASIC，預計於今年第4季量產，2026年資料中心營收可望超過20億美元。聯發科預期，資料中心產品相關營收在2027年將會加速成長，明年相關可服務市場規模（SAM）可達800億美元規模，市占率目標上修為15％至20％。

晶片 高通 聯發科 亞馬遜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高通AI晶片攻進亞馬遜…AWS下單又入股 十年採購上看600億美元

高通亞馬遜達成AI晶片協議 規模上看600億美元

光通訊佳訊頻傳 台廠早盤一度大漲

AI晶片股逆勢續漲…英特爾飆9% 國際油價逼百美元打壓美股

相關新聞

台積電1.4奈米廠拚提前量產 中科二期四座新廠明年起接棒投產

台積電1.4奈米超級聚落成形，中科二期園區四個廠明年起接棒量產；中科管理局昨（9）日證實，台積電中科擴建二期1.4奈米建廠全面加速，第一座（P1）廠目前已完成鋼構結構體，預計明年4月即可試機，明年下半年可望量產。

手機晶片雙雄AI戰火升溫 高通拿下亞馬遜1.9兆元大單

高通AI布局大突破，拿下雲端巨頭亞馬遜雲端服務（AWS）客製化AI推論晶片為期十年、總金額上看600億美元（近新台幣1.9兆元）大單，亞馬遜並取得入股高通權利，最高可斥資40億美元（約新台幣1,260億元）認購高通股票。

工研院：四面向攻AI無人載具

工研院院士們於院士會議中建言，台灣在無人載具領域已具備堅實的硬體優勢，儘早研議AI無人載具產業的基礎設施支持機制與政策布局，凝聚產業發展的優先政策方向，讓台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國。

蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相！雙雙上漲100美元

蘋果公司在秋季新品發表會推出iPhone 18 Pro與尺寸更大的Pro Max版本，搭載採用台積電2奈米製程的A20 Pro晶片，意味著新機成為全球首款採用台積電最新製程技術的智慧手機。在記憶體供應吃緊之際，兩款新機起售價均較上一代調漲100美元。

鎧俠喊記憶體價格漲夠了 業界預期相關紅利漸降溫…牽動台廠

記憶體缺貨漲價態勢延燒之際，日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）執行長太田裕雄9日卻示警「記憶體價格漲夠了！」。

鎧俠喊出為記憶體漲價潮踩煞車！科技通膨有解 品牌廠樂見

記憶體價格大漲導致科技通膨，上游原廠賺得盤滿缽滿，品牌與下游廠商卻苦不堪言，消費者也遭殃。隨著鎧俠喊出為記憶體漲價潮踩煞車，NAND晶片價格若回檔，有助打開科技通膨這個壓力鍋，不論是PC品牌或是手機品牌廠，例如華碩、宏碁、微星與技嘉等都樂觀其成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。