聽新聞
0:00 / 0:00

日月光8月營收飆800億 連二月攀峰！法人看好後段先進封測需求

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
日月光投控。 聯合報系資料照
日月光投控。 聯合報系資料照

半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（9）日公告8月合併營收首度站上800億元大關、達822.47億元，連續二個月創單月歷史新高，月增11.47%，年增45.66%；前八月合併營收5,207.56億元，同期最佳，年增27.98%。

日月光投控受惠AI帶動LEAP（先進封測）需求強勁。7、8月合併營收先後跨過700億元、800億元整數關卡。法人看好，隨著AI半導體對後段先進封測需求續旺，日月光投控後市仍可期待。

日月光投控預期，以新台幣計價，本季半導體封裝測試及材料（ATM）營收將季增11%至13%，毛利率在28%至29%；電子代工服務（EMS）營收可望季增約40%，營益率3.2%至3.4%。

以集團整體來看，在1美元兌新台幣31.9元的匯率假設基礎下，本季合併營收預估季增21%至22%；合併毛利率介於20.5%至21.5%，中位數與上季持平；合併營益率落在11.5%至12.5%，中位數較上季提高1個百分點。

日月光投控在7月底的法說會上表示，先進封測需求強勁，今年在廠房和設備各再增加10億美元資本支出，目標2027年先進封測營收翻倍。法人估，日月光投控今年整體資本支出將突破百億美元、達105億美元。

日月光投控指出，今年先進封測服務營收進度已超越先前提出的35億美元目標，顯示業務動能持續強勁，因而進一步設定2027年相關業績翻倍的目標。隨著毛利率較高的先進封測及測試業務占比擴大，ATM毛利率預期將逐季改善，第4季更有機會突破30%的既有結構性毛利率上緣。

日月光投控認為，若第4季ATM毛利率順利突破30%，將重新檢視是否上調長期結構性毛利率區間，顯示這波AI先進封裝需求不只帶動產能與營收擴張，也開始推升整體獲利結構。

日月光投控並積極開發面板級封裝（PLP）自動化量產平台，看好AI、高效能運算與異質整合技術快速發展，市場對大尺寸封裝及高整合度需求持續提升。

日月光 日月光投控 封測

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日月光投控8月營收續創新高 AI先進封測扮要角

全民權證／日月光 選逾120天

崇越營收／8月77.9億元創次高、下半年旺季可期 董座看好擴大營運綜效

欣興、金像電8月營收創高 AI助攻業績續升

相關新聞

手機晶片雙雄AI戰火升溫 高通拿下亞馬遜1.9兆元大單

高通AI布局大突破，拿下雲端巨頭亞馬遜雲端服務（AWS）客製化AI推論晶片為期十年、總金額上看600億美元（近新台幣1.9兆元）大單，亞馬遜並取得入股高通權利，最高可斥資40億美元（約新台幣1,260億元）認購高通股票。

蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相！雙雙上漲100美元

蘋果公司在秋季新品發表會推出iPhone 18 Pro與尺寸更大的Pro Max版本，搭載採用台積電2奈米製程的A20 Pro晶片，意味著新機成為全球首款採用台積電最新製程技術的智慧手機。在記憶體供應吃緊之際，兩款新機起售價均較上一代調漲100美元。

鎧俠喊記憶體價格漲夠了 業界預期相關紅利漸降溫…牽動台廠

記憶體缺貨漲價態勢延燒之際，日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）執行長太田裕雄9日卻示警「記憶體價格漲夠了！」。

鎧俠喊出為記憶體漲價潮踩煞車！科技通膨有解 品牌廠樂見

記憶體價格大漲導致科技通膨，上游原廠賺得盤滿缽滿，品牌與下游廠商卻苦不堪言，消費者也遭殃。隨著鎧俠喊出為記憶體漲價潮踩煞車，NAND晶片價格若回檔，有助打開科技通膨這個壓力鍋，不論是PC品牌或是手機品牌廠，例如華碩、宏碁、微星與技嘉等都樂觀其成。

手機晶片雙雄布局資料中心 各顯神通

高通進軍資料中心AI晶片市場，雖然時程並沒有比別家業者來得早，但有備而來，到目前為止的戰果來看，算是後發先至，並未錯過龐大的AI基礎建設商機。

蘋果新品發表會／特納斯首秀重現賈伯斯手法 宣示iPhone成個人AI中樞

蘋果公司（Apple）在美西時間9日上午10時（台北時間10日凌晨1時），舉行名為「驚喜耀現，開新篇」的秋季新品發表會，也是特納斯接任執行長後的首秀。他在開場演說中闡述對人工智慧（AI）的願景，將iPhone定位為結合強大AI能力、深入理解使用者生活的「智慧個人中樞」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。