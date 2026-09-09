中科打造AI產業聚落有成 是方宣布虎尾園區IDC資料中心10月20日動工

中科管理局於9日舉辦「智匯AI．跨域共創」成果發表會，邀請是方電訊（6561）、超數科技、豪力輝工業、梃富公司及興友科技等五家指標廠商，共同發表涵蓋「數位算力」、「智慧製造」及「健康促進」等最新技術與解決方案，展現中科積極輔導與引進AI技術、促進產業高值轉型的具體成果。

中科管理局長許茂新表示，AI已成為推動國家數位轉型與產業升級的核心動能。中科近年持續優化投資環境與產業聚落，吸引高附加價值的創新技術進駐，隨著人工智慧運算需求爆發，具備高效率、高安全與永續節能的數位基礎設施至關重要。

本次電信通訊巨擘是方電訊深化在中科的投資，引進先進AI智能資料中心資源，並透過高效光纖骨幹串聯雲端算力，將為中部科學園區與周邊產業鏈提供源源不絕的數位動能，吸引更多國際級AI與雲端應用生態系落地。

是方總經理劉耀元當場宣布，是方投資30億元在中科虎尾園區規劃新建逾6,500坪符合國際標準的IDC資料中心，預計10月20日舉行動工典禮，2028年下半年完工營運；目前客戶租用意向書已突破五成，涵蓋國際雲端服務商、大型製造業及金融業者，顯示市場需求熱絡。

在中部地區最核心的精密製造產業方面，現場展現AI由雲端走入地端、實體設備的重大突破。其中，面對工業現場算力受限與離線運作的需求，超數科技提出邊緣端AI控制技術，讓設備能以自然語言進行智慧操作、故障診斷與自動控制，實踐「設備懂人」的落地應用。

豪力輝工業則針對精密加工與齒輪檢測，整合生成式AI多代理協作平台、視覺辨識與動態監控系統，從單機去毛邊與監控進階至智慧產線整合。這些創新解決方案大幅降低製造業導入AI的門檻與成本，為台灣精密機械產業注入強勁的升級動能。

除了工業生產，AI技術亦深度融合醫療與健康產業。梃富公司結合雲端平台與AI多維度分析，針對高齡化社會關注的睡眠障礙與身心健康議題，打造全方位的智慧睡眠居家照護與輔導模式。

興友科技則專注於生物阻抗分析技術（BIA），推出具備高精準度與行動化的便攜式體組成分析系統，結合智慧物聯網將生理數據轉化為健康管理決策。兩家廠商的成果成功展現了科技關懷人文、提升大眾生活品質的跨域價值。

豪力輝工業針對精密加工與齒輪檢測，整合生成式AI多代理協作平台、視覺辨識與動態監控系統，從單機去毛邊與監控進階至智慧產線整合。記者宋健生／攝影

是方總經理劉耀元當場宣布，是方投資30億元在中科虎尾園區規劃新建逾6,500坪符合國際標準的IDC資料中心，預計10月20日舉行動工典禮。記者宋健生／攝影