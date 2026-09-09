快訊

直播／蘋果發表會凌晨1點登場 看9新品傳聞 新CEO特納斯首秀摺疊機

注意！「幫忙投票」是盜帳號陷阱 LINE提醒「停、查、碼不給」防詐口訣

聽新聞
0:00 / 0:00

數發部AI風險檢核系統 協助各部會盤點法規調適

中央社／ 台北9日電

數發部次長侯宜秀今天表示，數發部建立AI風險管理措施檢核系統，邀各部會盤點AI應用、檢視法規，優先輔導經濟部、勞動部及交通部等8個部會年底前完成相關評估，目標明年6月底前協助各部會完成首輪法規調適盤點，釐清現有法規是否足以因應AI應用，有無訂定指引、修法必要。

數發部7月公告AI風險分類框架，框架將AI風險分為AI系統本身技術設計缺陷、部署後操作及人機互動問題、社會結構與環境衝擊等3大類，共20項子類別，供各部會盤點AI應用情境後，識別、評估並應對風險，進一步檢視相關法令規範。

侯宜秀表示，數發部已建立線上檢核系統，將上述流程數位化，各部會進入系統後，將依序填寫或勾選應用情境、風險識別、風險評估及風險應對等4步驟，最後進入綜合評估，也就是讓各部會做最後風險程度的確認。目前系統中，已有147個AI應用情境。

侯宜秀指出，風險評估時，該項AI應用情境若在國家安全、基本權利、生命安全、財產保障、社會秩序、生態環境等指標中，可能造成嚴重危害，將為「高風險AI應用」。依據AI基本法，就應要求所管業者明確標示，並建立救濟、補償或保險機制等。

侯宜秀說明，數發部是跨部會協作導引師，以及法制工作小組幕僚，已優先輔導衛福部、法務部、經濟部、教育部、金管會、交通部、通傳會（NCC）及勞動部等8個部會，預計年底前完成框架的4個步驟。其中，勞動部已從去年12月開始協作，進度較快，相關指引也在草擬中。

侯宜秀指出，數發部開放預約一對一諮詢服務，協助各機關釐清框架操作、風險概念與技術問題，整體目標為明年6月底前協助各部會完成第一輪法規調適盤點。根據AI基本法，有不符合法規或無法規可適用者，應在2028年1月13日，也就是此法施行後2年內，完成法規制定、修正或廢止，及行政措施的改進。

面對近期快速發展的AI Agent（AI代理），侯宜秀指出，AI Agent同樣屬於AI應用，仍適用AI風險分類框架，目前已有部分機關填寫的應用情境涉及AIAgent。

侯宜秀表示，相較於單純回答問題，AI Agent能自主完成工作流程，因此治理可從6大面向思考，包括能力、行為信任與授權程度、安全、身分認證、可問責性及制度設計；其中制度設計將涵蓋標準、認證、責任歸屬、保險等機制。

侯宜秀表示，未來希望在政府AI應用指引中，納入AI Agent相關規範，但AI Agent治理已是全球共同面對的課題，仍須各國共同建立共通標準。

數發部 風險 修法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「AI 風險分類」線上檢核系統 數發部攜手八大部會年底完成

工研院院士：從四面向打造台灣成為全球可信賴的AI無人載具輸出國

企業AI轉型須先辨識四大經營課題 共同解方關鍵在人機協作機制設計

AI 時代科技業面試還是要「上機考」 104整理五大刷題平台助攻求職者

相關新聞

中科打造AI產業聚落有成 是方宣布虎尾園區IDC資料中心10月20日動工

中科管理局於9日舉辦「智匯AI．跨域共創」成果發表會，邀請是方電訊（6561）、超數科技、豪力輝工業、梃富公司及興友科技等五家指標廠商，共同發表涵蓋「數位算力」、「智慧製造」及「健康促進」等最新技術與解決方案，展現中科積極輔導與引進AI技術、促進產業高值轉型的具體成果。

「AI 風險分類」線上檢核系統 數發部攜手八大部會年底完成

為落實《AI基本法》，協助各政府機關建立完善AI治理機制，數發部次長侯宜秀9日說明，數發部已建置「AI風險管理措施檢核平台」，提供跨部會協作與標準化評估流程。首波將重點輔導八大部會於今年底前完成評估，並力拚於2027年6月前完成全機關第一輪法規調適盤點。

晶創台灣二大計畫砸170億元 下階段推產學合作、自主研發

配合「晶片驅動台灣產業創新方案」，國科會9日預告，將於10日行政院會報告二項核心中長程計畫，執行期程為2024年至2028年，投入總經費新台幣170億元。國科會副主委張振豪預告，下一階段將鼓勵學校端根據前瞻研發的需求，直接與國內設備業者進行產學合作，創造自主研發能量。

AI需求太猛 8月出口824億美元、再創單月新高

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求強勁，加以外銷產品價格攀升，8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41％，連續34個月正成長；進口因AI產業鏈國際分工與出口衍生需求擴張，及農工原料行情上漲，規模來到601億美元，年增44.3％、為歷年單月第三。

集邦：今年晶圓代工Q2營收逼近534.9億美元續創新高

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，2026年第2季全球前十大晶圓代工廠合計產值季增11.5%，接近534.9億美元，再創新高。成長動能主因AI人工智慧及高效能運算（ HPC）等晶片等先進製程持續供不應求，電源管理晶片（PMIC）/功率分散式元（Power discrete）等AI周邊IC需求同步增長，加上電視、PC/筆電等消費性供應鏈提前備貨效應延續，帶動部分成熟製程產能轉趨吃緊。

SEMICON Taiwan聚焦半導體供應鏈新動能 七家關鍵企業展現多元實力

台灣證交所與富邦證券9月3日的國際半導體展合作舉辦「SEMICON Taiwan」主題式業績發表會及產業講座。這次活動邀請資策會鄭凱安產業顧問以「全球半導體產業供應鏈之競合、趨勢」為題進行專題演講，並安排七家上市公司接力業績發表，其中包含四家台灣創新板（tib-創）優質企業，向海內外投資人展現台灣半導體供應鏈的自主韌性與厚實底蘊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。