數發部AI風險檢核系統 協助各部會盤點法規調適

數發部次長侯宜秀今天表示，數發部建立AI風險管理措施檢核系統，邀各部會盤點AI應用、檢視法規，優先輔導經濟部、勞動部及交通部等8個部會年底前完成相關評估，目標明年6月底前協助各部會完成首輪法規調適盤點，釐清現有法規是否足以因應AI應用，有無訂定指引、修法必要。

數發部7月公告AI風險分類框架，框架將AI風險分為AI系統本身技術設計缺陷、部署後操作及人機互動問題、社會結構與環境衝擊等3大類，共20項子類別，供各部會盤點AI應用情境後，識別、評估並應對風險，進一步檢視相關法令規範。

侯宜秀表示，數發部已建立線上檢核系統，將上述流程數位化，各部會進入系統後，將依序填寫或勾選應用情境、風險識別、風險評估及風險應對等4步驟，最後進入綜合評估，也就是讓各部會做最後風險程度的確認。目前系統中，已有147個AI應用情境。

侯宜秀指出，風險評估時，該項AI應用情境若在國家安全、基本權利、生命安全、財產保障、社會秩序、生態環境等指標中，可能造成嚴重危害，將為「高風險AI應用」。依據AI基本法，就應要求所管業者明確標示，並建立救濟、補償或保險機制等。

侯宜秀說明，數發部是跨部會協作導引師，以及法制工作小組幕僚，已優先輔導衛福部、法務部、經濟部、教育部、金管會、交通部、通傳會（NCC）及勞動部等8個部會，預計年底前完成框架的4個步驟。其中，勞動部已從去年12月開始協作，進度較快，相關指引也在草擬中。

侯宜秀指出，數發部開放預約一對一諮詢服務，協助各機關釐清框架操作、風險概念與技術問題，整體目標為明年6月底前協助各部會完成第一輪法規調適盤點。根據AI基本法，有不符合法規或無法規可適用者，應在2028年1月13日，也就是此法施行後2年內，完成法規制定、修正或廢止，及行政措施的改進。

面對近期快速發展的AI Agent（AI代理），侯宜秀指出，AI Agent同樣屬於AI應用，仍適用AI風險分類框架，目前已有部分機關填寫的應用情境涉及AIAgent。

侯宜秀表示，相較於單純回答問題，AI Agent能自主完成工作流程，因此治理可從6大面向思考，包括能力、行為信任與授權程度、安全、身分認證、可問責性及制度設計；其中制度設計將涵蓋標準、認證、責任歸屬、保險等機制。

侯宜秀表示，未來希望在政府AI應用指引中，納入AI Agent相關規範，但AI Agent治理已是全球共同面對的課題，仍須各國共同建立共通標準。