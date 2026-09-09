緯創再砸逾2億美元 美國德州、越南擴AI伺服器新產能

代工大廠緯創（3231）董事會9日通過議案，為因應德州Westport廠（D2）未來業務發展，董事會通過增資100％持股之子公司WUS約1.5億美元，且WUS擬於不超過1.46億美元額度內進行建築物改良及購買機器設備。同時，緯創也將於美國德州達拉斯再租新廠房，預計將投入1,505萬美元、租賃期間為2026至2033年。

同時，因應未來伺服器業務擴展，緯創100％持有越南子公司預計將不超過5,905萬美元額度，進行建築物改良及購買機器設備。據了解，緯創在越南除了擁有AI伺服器產能之外，同時也有近期高速成長的網通事業布局，因此該擴產動作代表緯創亦持續看好網通事業發展。

緯創本次布局累計約達2.2億美元，相當於新台幣近70億元左右，其中最受矚目的為美國德州D2新廠，該廠未來將會包含L6、L10／L11等AI伺服器產品出貨，預計明年將會投入量產，屆時該廠產能將會是日前啟用的D1廠的一倍以上，顯示緯創持續全力投入搶攻這波AI伺服器爆發商機。