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國際人力調查：AI落地與技術轉型 推升台灣第4季聘僱動能

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台灣產業處在全球AI發展的關鍵地位。萬寶華全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook Survey，簡稱 MEOS）指出，AI落地與技術轉型推升台灣聘僱動能，產業聚焦實戰型即戰力，2026年第4季台灣就業展望+26%。

萬寶華調查台灣651位雇主，以此了解企業於2026年10至12月間的聘僱狀況，結果顯示37%預計增加人力，10%減少人力，52%維持不變，1%表示不確定。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+27%，排除季節因素後為+26%。十大行業相較，以通訊媒體業+42%最高，建築與房地產業+41%居次，貿易與物流業+35%第三，科技與資訊服務業+33%與金融保險業並列第四。

萬寶華台灣總經理張淑君指出，通訊媒體業第4季求才意願最強烈，主要受惠於AI、數位轉型及ICT通訊布局，熱門職缺涵蓋 DevOps、AI 應用開發、通訊系統及資安領域。建築房地產業在科技廠辦與大型工程的帶動下景氣持續走高，使現場核心技術工種與預鑄工程、永續管理等關鍵人才極為搶手。貿易與物流業在網購電商擴張與物流自動化雙重驅動下，雇主重點招募物流駕駛、物料管理員及物流資訊工程師，並以高薪福利與教育訓練補足人力缺口。整體就業市場在AI應用與產業轉型的推進下，網羅實戰型即戰力的態勢明顯。

通訊媒體業就業展望淨值為+42%，相較上季上升了23個百分點，求才意願強烈。張淑君表示，受惠於AI與數位轉型熱潮，資通訊中以大數據、雲端、資安及智慧醫療等領域成長最為顯著。另一方面，為深化通訊韌性並消弭覆蓋死角，部分電信業者以代理低軌衛星與推動手機直連等方式，建構全地形通訊體系，為未來營運注入強勁的動能，熱門職缺包含 DevOps 工程師、通訊系統工程師、AI 應用開發工程師與資安威脅研究人員，就業市場熱絡。

調查指出，建築與房地產業就業展望淨值為+41%，相較上季成長了36個百分點。張淑君指出，人工智慧與高階半導體建廠需求強勁，帶動科技廠辦與大型公共工程加速推進，整體營建業景氣持續走高，企業正加速導入工業化工法與技術管理升級。除了現場核心的模板、鋼筋與水電技術工種外，具備關鍵技術的人才如預鑄技術工程師、繪圖及建案專案管理主管、營建永續管理師，皆炙手可熱。整體而言，技術轉型與科技廠辦建廠需求強勁，帶動建築與房地產業的人才需求，就業展望穩定成長。

貿易與物流業展望淨值為+35%，相較上季增加19個百分點。張淑君提到，該行業的人才需求，主要受網購電商市場擴張與物流自動化升級二大因素驅動。此業別雇主正重點布局於最後一哩路配送、智慧倉儲管理及供應鏈優化等領域，強力招募正職與兼職物流駕駛、物料管理員及物流資訊工程師，以協助企業提升運送時效與服務品質。而為因應龐大包裹量與產業轉型，企業除祭出高薪與優渥福利攬才外，亦提供健全的教育訓練以加速補足人力缺口。

科技與資訊服務業就業展望淨值為33%，相較上季增加2個百分點。張淑君分析，生成式 AI 深度融入企業營運與科技製造業需求殷切，本業別正迎來強勁的人才轉型浪潮。高達近八成企業已導入AI技術，驅動產業將徵才焦點從理論探索轉向AI落地與系統整合。積極延攬機器學習、AI工程師及C/C++軟體工程師以突破核心技術；同時釋出 AI Agent、LLM 應用開發工程師、智慧製造系統開發工程師與數據分析師，加速技術產品化與數據驅動決策。此外，亦大規模招募資安威脅研究人員與軟體測試工程師，希望能築起企業營運韌性與創新戰力。

AI 人力 萬寶華

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